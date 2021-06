Kulturnachrichten

Dienstag, 1. Juni 2021

Der Kölner Dom hat ein neues Logo Der Kölner Dom hat ein neues Logo, das künftig von allen Einrichtungen der Kathedrale verwendet wird. Im unteren Teil des Signets sind drei goldfarbene Dreiecke dargestellt, die eine Krone und somit den Schrein der Heiligen Drei Könige symbolisieren. Die beiden Dreiecke an der Spitze bilden die beiden Türme und ihre Spiegelung im Rhein nach. Das neue einheitliche Design solle alle Institutionen der Kathedrale auch visuell miteinander verbinden, hieß es. Das Logo wird unter anderem von der Kölner Dommusik und der Dombauhütte verwendet. Im Frühsommer 2019 hatte das Domkapitel einen Wettbewerb für die Gestaltung des Designs ausgeschrieben. Die Agentur jäger und jäger aus Überlingen am Bodensee erhielt den Zuschlag. Die Kosten beliefen sich auf etwa 80.000 Euro. Der Kölner Dom ist eine der bedeutendsten Kirchen der Welt und zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeit in Deutschland. In Nicht-Pandemie-Zeiten besichtigen ihn jährlich 6 Millionen Menschen.

Israels Nationalbibliothek stellt Kafka-Schriften online Die israelische Nationalbibliothek hat eine Sammlung von Handschriften, Manuskripten und Zeichnungen des jüdischen Schriftstellers Franz Kafka (1883-1924) erstmals online veröffentlicht. Dies sei das Ergebnis "eines intensiven, jahrelangen Prozesses der Konservierung und Restaurierung", teilte die Einrichtung in Jerusalem mit. Die Sammlung sei eine der größten dieser Art und enthalte Dutzende von Manuskripten, Notizheften, persönlichen Briefen und Zeichnungen. Darunter seien auch drei Entwürfe der Erzählung "Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande" sowie ein Heft für Kafkas Hebräischstudien. Die Dokumente stammen aus dem Nachlass von Kafkas bestem Freund Max Brod (1884-1968), in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten Vertreter der Prager deutschsprachigen Literatur. Auf der Flucht vor den Nationalsozialisten 1939 hatte er in einem Koffer Kafkas Werke mit ins damalige Palästina genommen.

Übersetzerbarke 2021 für Anita Djafari Die Übersetzerbarke des Verbands deutschsprachiger Übersetzer*innen geht in diesem Jahr an die Literaturvermittlerin Anita Djafari für ihre Verdienste um die Diversität in der deutschen Literaturszene. „Mit ihrem Gespür für den kulturellen Reichtum der Literatur außerhalb des Mainstreams hat Anita Djafari Diversität auf dem deutschsprachigen Buchmarkt gefördert, lange bevor der Begriff Mode wurde, und den Literaturübersetzer*innen ermöglicht, sich für Werke aus wirklich allen Kontinenten einzusetzen“, hieß es zur Begründung. Djafari war 1980 Gründungsmitglied und von 2009 bis 2020 Leiterin des Vereins Litprom, der mit seiner Übersetzungsförderung Verlagen ermöglicht, Bücher aus dem Globalen Süden zu publizieren. Die Übersetzerbarke ist ein undotierter Preis in Form eines Originalkunstwerks und zeichnet Persönlichkeiten des literarischen Lebens aus, die für Literaturübersetzer*innen Bedeutendes leisten. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 1. Festivals für Literaturübersetzung, Transnationale Berlin, am 3. Oktober in Berlin statt.

Katholische Kirche verschärft Strafrecht Die katholische Kirche verschärft und präzisiert ihr Strafrecht. Der Vatikan nimmt explizit einen Artikel gegen Kindesmissbrauch von Priestern ins Kirchenrecht auf. Die von Papst Franziskus verfügte Änderung des Vatikanischen Gesetzbuches sieht vor, dass Priester ihres Amtes enthoben werden, wenn sie irgendeinen anderen Menschen - egal ob minderjährig oder erwachsen - durch Gewalt, Drohungen oder Missbrauch ihrer Autorität zu sexuellen Handlungen zwingen. Über die Änderung im sogenannten Kodex des kanonischen Rechtes war 14 Jahre lang gerungen worden. Außerdem werden Missbrauch, Verletzung der Aufsichtspflicht und finanzielle Vergehen genauer bestimmt und stärker geahndet. Das neue Gesetz tritt am 8. Dezember in Kraft.

Heavy-Metal-Festival in Wacken erneut abgesagt Das Heavy-Metal-Festival in Wacken in Schleswig-Holstein ist erneut abgesagt worden. Die für Ende Juli geplante Veranstaltung könne aufgrund der andauernden Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden, teilten die Veranstalter mit. Es bleibe aber keine Wahl, erklärte Festival-Chef und Mitbegründer Thomas Jensen. "Wir müssen noch etwas länger warten. Gesundheit und Sicherheit gehen vor, da gibt es keine zwei Meinungen." Die 31. Ausgabe des Open-Air-Festivals soll vom 4. bis 6. August 2022 stattfinden. Bereits 2020 war das größte Heavy-Metal-Festival der Welt mit rund 75 000 Besucherinnen und Besuchern wegen der Corona-Pandemie abgesagt und durch eine Online-Veranstaltung ersetzt worden.

Studie: Digitalisierung führt zu Kluft zwischen Schulen Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in den Schulen zwar beschleunigt, allerdings gibt es weiterhin deutliche Lücken bei der technischen Ausstattung. Dies geht aus der repräsentativen Studie "Digitalisierung im Schulsystem" der Universität Göttingen hervor, die im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung und mit Unterstützung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaftder (GEW) erstellt wurde. Demnach stellt etwa jede zweite Schule kein Wlan bereit. Laut der Erhebung kann beispielsweise nur ein Drittel der Jugendlichen an Nachzügler-Schulen prüfen, ob es sich auf Informationen im Internet verlassen kann. An den Vorreiter-Schulen sind es dagegen 62 Prozent. Außerdem habe sich eine deutliche Kluft zwischen einzelnen Schulen etwa in Sachen digitaler Kompetenz gebildet, hieß es. Auch die Arbeitsbelastung der Lehrer sei noch einmal gewachsen.

Österreichs Regierung verteidigt "Islam-Landkarte" Österreichs Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat die umstrittene Landkarte zu islamischen Organisationen in ihrem Land verteidigt. Es gehe keineswegs um einen Generalverdacht gegen Muslime, sagte sie der Zeitung "Die Welt". Es gehe um den gemeinsamen Kampf gegen den politischen Islam als Nährboden für Extremismus. Die Karte sei auch im Interesse der Muslime, die mit extremistischen Strömungen nichts zu tun haben wollten. "Sie sollen doch auch wissen, in welche Moschee sie gehen und welche Strukturen und Ideologien dahinterstehen," so Raab. Auf der Karte sind mehr als 600 islamische Vereine und Moscheen in Österreich verzeichnet, inklusive der Angaben der dahinterstehenden Dachorganisationen. Islamvertreter und Opposition hatten unter anderem kritisiert, dass auf der Karte alle islamischen Einrichtungen gezeigt werden, egal ob sie islamistisch-antidemokratische Tendenzen haben oder nicht. Der Beauftragte des Europarates gegen Antisemitismus und Islamophobie, Daniel Höltgen, hatte die Karte als "muslimfeindlich und potenziell kontraproduktiv" kritisiert.

Hass im Netz macht Menschen zunehmend Angst Hass im Internet macht den Menschen zunehmend Angst. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW, die in Düsseldorf veröffentlicht wurde. Demnach sind 42 Prozent der Befragten wegen Hasskommentaren im Netz sehr besorgt - im vergangenen Jahr waren es 34 Prozent. Bei den Frauen gab etwa die Häfte an, dass ihnen die vielen Hass-Botschaften im Netz Angst machten, bei den Männern ein Drittel. Dabei stieg die Zahl derjenigen, die angaben, dass ihnen Hass im Netz häufig oder sogar sehr häufig begegne, weiter an. Rund drei Viertel der Befragten gaben an, schon Hass im Netz erlebt zu haben. Dagegen nimmt das Verständnis für die Verfasser von Hasskommentaren seit drei Jahren kontinuierlich ab.

Facebook und Google: Einigung mit Nine Entertainment Vor dem Hintergrund des neuen Mediengesetzes in Australien haben Facebook und Google nun auch mit Nine Entertainment eine Einigung erzielt. Das australische Multimedia-Unternehmen teilte mit, dass es mit Google und Facebook mehrjährige Verträge über die Lieferung von Inhalten im Rahmen des neuen australischen Gesetzes für Nachrichtenmedien unterzeichnet habe. Der Deal beinhalte die Lieferung von Inhalten für Googles News Showcase für fünf Jahre und für eine ähnliche Facebook-Plattform für drei Jahre. In Australien müssen Internetplattformen nach einem von den US-Tech-Konzernen scharf kritisierten Mediengesetz seit Ende Februar für Inhalte zahlen, die Nutzer und Werbeeinnahmen auf ihre Plattformen bringen. Australien war das erste Land weltweit, das einen entsprechenden Kodex aufstellte. Rund um den Globus suchen Regierungen seit Jahren nach Wegen, um den Einfluss der US-Technologieriesen einzudämmen. Zuvor hatten Facebook und Google bereits Verträge mit Rupert Murdochs News Corp geschlossen.

Virusvarianten nach griechischem Alphabet benannt Die Weltgesundheitsorganisation hat beschlossen, die einzelnen Varianten des Coronavirus nach dem griechischen Alphabet zu benennen. Damit will die WHO vermeiden, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Varianten in Verbindung gebracht und Menschen stigmatisiert werden. Nach dem neuen Schema heißt die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Virusmutante nun Alpha, die in Südafrika entdeckte Variante wird zu Beta, die brasilianische zu Gamma. Bei der sogenannten indischen Variante wird unterschieden zwischen einer besorgniserregenden, als Delta bezeichneten Mutante und einer weiteren, die nun Kappa heißt.

Ruhrfestspiele: Erste Aufführung mit Präsenz-Publikum Bei den Anfang Mai gestarteten Ruhrfestspiele findet heute die erste Darbietung vor Präsenz-Publikum statt. In der Reihe "Neuer Zirkus" gibt es eine Show des Artistenduos «Revue Regret». In der rund einstündigen Veranstaltung in einem Zirkuszelt im Stadtgarten geht es unter dem Titel «Dear Doubts» um kleine und große Entscheidungen. Insgesamt dürfen am Abend rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauer in das Zelt. Aufführungen vor leibhaftig anwesendem Publikum sind durch die stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen und strenge Hygienekonzepte möglich geworden. Im Festspielhaus sind bis zu 250 Besucher zugelassen. Die am 1. Mai eröffneten Festspiele waren wegen der Pandemie bisher nur digital über die Bühne gegangen. Das Traditions-Bühnenfestival endet am 20. Juni.

Bonner Uni-Chef zum zweiten Mal Rektor des Jahres Michael Hoch, der Rektor der Universität Bonn, wird zum zweiten Mal

in Folge Rektor des Jahres. Die Auszeichnung stammt vom Deutschen Hochschulverband, der den Preisträger per Umfrage unter seinen 33.000 Mitgliedern ermittelt. Mit dem Preis würdigt die Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine vorbildliche Amtsführung. Dem Vorjahressieger bescheinigten 69 Prozent der Teilnehmenden, "die ideale Besetzung" im Führungsamt zu sein. Gewürdigt wurden Hochs "Führungsstärke" und "Innovationspotenzial", zugleich aber auch seine "hervorragende Kommunikationsfähigkeit" und "große Empathiefähigkeit". Das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro will der Biologe den Angaben zufolge für Projekte verwenden, die Studierenden die Rückkehr oder das baldige Ankommen an der Universität nach der Pandemie erleichtern sollen.

Unabhängiges russisches Nachrichtenportal gibt auf Unter politischem Druck stellt eines der ältesten unabhängigen Nachrichtenportale Russlands seine Arbeit ein. "newsru.com" teilte mit, große Werbekunden hätten sich zurückgezogen. Nach 21 Jahren könne sich die Seite nun nicht mehr länger finanzieren. Man stelle die Arbeit aus wirtschaftlichen Gründen ein, aber hervorgerufen wurden diese durch die politische Situation in Russland, so die Redaktion. Seit dem Jahr 2000 informierte newsru.com über Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Das ursprünglich als Webseite der Fernsehgesellschaft NTW gegründete Portal wurde auch von vielen Journalistenkollegen als ausgewogenes Leitmedium geschätzt. Zuletzt erreichte newsru.com laut eigenen Angaben drei Millionen Menschen pro Monat.

Kultur-Verbände fordern Freilassung von Protassewitch Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und andere Einrichtungen haben per Petition die sofortige Freilassung des belarussischen Regimekritiker Roman Protassewitsch gefordert. Die Entführung des Bloggers und seiner Partnerin sei ein unfassbarer Eingriff in das Leben zweier junger Menschen und ein schwerer Verstoß gegen die Freiheit des Wortes, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Skipis, in Frankfurt. Unterstützt wird die Petition unter anderem vom PEN-Zentrum Deutschland, der Bildungsstätte Anne Frank und dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di. Die belarussischen Behörden hatten vor einer Woche einen Jet der Fluggesellschaft Ryanair zur Landung gebracht und den Regimekritiker Protassewitsch und dessen Partnerin Sofia Sapega festgenommen.

Volksgruppen in Namibia gegen Abkommen Ein Verband von Häuptlingen der Volksgruppen der Herero und Nama hat ein von Deutschland vorgeschlagenes Abkommen abgelehnt. Die Bundesregierung wollte damit die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht vor mehr als 100 Jahren im heutigen Namibia als Völkermord anerkennen. Die Häuptlinge fordern, dass die geplante Unterzeichnungszeremonie zwischen Deutschland und Namibia verschoben wird. Die von der Bundesregierung angebotenen Unterstützungszahlungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre seien inakzeptabel. Zwar begrüße der Rat der Häuptlinge die Anerkennung des Völkermords durch die Bundesregierung. Die Reparationsfrage müsse jedoch neu verhandelt werden. Der Rat der Häuptlinge ist eine von der namibischen Regierung anerkannte Institution.