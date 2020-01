Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Januar 2020

Der Karikaturist Rainer Bach ist gestorben Der Chemnitzer Karikaturist und Cartoonist Rainer Bach ist tot. Wie seine Tochter der Nachrichtenagentur dpa sagte, starb der Künstler an Silvester im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit. Der 1946 in Freital geborene Bach überraschte seine Lehrer bereits im Alter von sechs Jahren mit Karikaturen im Lesebuch. Von 1979 an war er auf nationalen und internationalen Cartoonfestivals präsent. Bach veröffentlichte freiberuflich Karikaturen im Satiremagazin "Eulenspiegel". Auch für die Chemnitzer Tageszeitung "Freie Presse" zeichnete er. 2015 nahm ein Kosmonaut eine Zeichnung Bachs mit zur Internationalen Raumstation ISS ins Weltall.

Rijeka und Galway Kulturhauptstädte 2020 Die nordkroatische Hafenstadt Rijeka und die irische Stadt Galway sind die Europäische Kulturhauptstädte 2020. Das an der Adria gelegene Rijeka, auch Fiume genannt, ist mit etwa 120.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Sie verfügt über eine Altstadt mit zum Teil prächtigen Gebäuden sowie sozialistisch anmutende Hochhäuser aus der Zeit, als Jugoslawien noch existierte. Die Stadt Galway an der irischen Westküste gilt als Hochburg für die traditionelle Musik des Landes. Galway ist für regelmäßige Festivals im Sommer bekannt. Als Kulturhauptstadt will sich die Stadt den Schwerpunkten Sprache, Landschaft und Migration widmen.

Helene Fischer liefert das "Album des Jahrzehnts" Das Album "Farbenspiel" von Helene Fischer ist das erfolgreichste Album des Jahrzehnts. Kein anderes Album wurde zwischen 2010 und 2019 häufiger verkauft. Nach Angaben der Marktforscher von GfK Entertainment lag "Farbenspiel" 15 Wochen lang auf Platz Eins der Charts, war 247 Wochen in den Top 100 und zweimal hintereinander (2013 und 2014) erfolgreichstes Album des Jahres. Außerdem schaffte es Fischer noch mit drei weiteren Tonträgern unter die Top Ten, darunter auch ihr "Best of"-Album. Am zweitmeisten verkauft wurde "Große Freiheit" von Unheilig, auf Rang vier und sechs liegen die Alben "21" und "25" von Adele, und auf den Rängen acht neun bis zehn folgen "MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic" von Udo Lindenberg, "Ballast der Republik" von den Toten Hosen und "Muttersprache" von Sarah Connor. Beste Single des Jahrzehnts war "Shape Of You" von Ed Sheeran. Der Song stand 2017 insgesamt 15 Wochen auf Platz Eins und war 91 Wochen in den Top 100.