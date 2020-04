Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. April 2020

Der Jazz-Musiker Ellis Marsalis ist tot Der US-Jazzmusiker Ellis Marsalis ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren, wie die Stadt New Orleans mitteilte. Nach Angaben der Familie war Marsalis mit dem Corona-Virus infiziert. Der Pianist stand bis vor wenigen Wochen noch auf der Bühne. Landesweit berühmt wurde Marsalis vor allem durch seine Söhne, die er unterrichtete und die dann zu Jazz-Stars aufstiegen. Es folgten Plattenverträge und Touren des Familien-Patriarchen. Vier seiner sechs Söhne wurden Musiker. Wynton spielt Trompete und ist als künstlerischer Direktor für Jazz am Lincoln Center in New York einer der wichtigsten Fürsprecher der Szene. Branford wurde als Band-Leader in der "Tonight Show" mit Jay Leno bekannt und tourte danach mit Sting. Delfeayo spielt die Posaune und ist als Produzent und Musiker erfolgreich; sein Bruder Jason ist Schlagzeuger und hat eine eigene Band.

Bauhaus-Direktorenstelle weltweit ausgeschrieben Auf der Suche nach einer Nachfolge für die bisherige Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Claudia Perren, wird die Stelle weltweit ausgeschrieben. Ziel sei es, die Auswahl der Bewerber möglichst bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Gesucht werde eine international angesehene und vernetzte Persönlichkeit, sagte der Stiftungsratsvorsitzende, Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU). Das Gremium habe sich am Mittwoch auf die Vorbereitung der sofortigen weltweiten Ausschreibung geeinigt. Perren sei für ihre Arbeit herzlich gedankt worden. Perren hatte am Montag mitgeteilt, dass sie zum 1. August Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel (Schweiz) wird. Die Architektin leitete die Stiftung Bauhaus Dessau seit sechs Jahren.

Staatskapelle spendet 20 000 Euro für freie Musiker Die Staatskapelle Dresden und ihr Chefdirigent Christian Thielemann wollen in der Corona-Krise mindestens 20 000 Euro für freischaffende Musiker spenden. Mit dem Betrag, der sich aus der „Orchesterkasse“ sowie privaten Spenden von Kapellmitgliedern speist, sollen Aushilfen der Staatskapelle Dresden und Mitglieder der Nachwuchsakademie direkt unterstützt werden, teilte das Orchester mit. Zudem rief es zu Spenden für die Musiker-Nothilfe, eine bundesweite Spendenkampagne der Deutschen Orchester-Stiftung, auf. Bis Mittwoch kamen hier 855 000 Euro zusammen.

Kurt-Magnus-Preis 2020 für "Deutschland3000" Den Kurt-Magnus-Preis erhält in diesem Jahr die Journalistin Eva Schulz, das Gesicht und die Stimme des jungen Politik-Podcasts "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz". Für den Podcast für die junge Radioprogramme und Videoformate der ARD trifft die Journalistin Menschen, die mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken, unter anderem waren schon Dunja Hayali, Philipp Amthor und Sara Nuru zu Gast. Die Auszeichnung gilt als bedeutendster Nachwuchsförderpreis der ARD für junge Radiojournalistinnen und -journalisten. Der erste Preis ist mit 7000 Euro dotiert.