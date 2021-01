Kulturnachrichten

Sonntag, 10. Januar 2021

Der "James Bond"-Regisseur Michael Apted ist tot Der britische Filmemacher Michael Apted ist tot. Der Regisseur des James-Bond-Films "Die Welt ist nicht genug" sei im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte die "Directors Guild of America" mit. Das Erbe des Briten werde das Kino für immer prägen, schrieben die Hollywood-Regisseure. Der Chef des britischen Senders ITV, Lygo, zeigte sich "zutiefst traurig" über Apteds Tod. Der Sender hatte seit den 1960er-Jahren die Dokuserie "Up" ausgestrahlt, die das Leben von 14 Briten über 50 Jahre lang begleitete. Mit der Serie habe Apted gezeigt, dass das Fernsehen in der Lage sei, der "Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu unterhalten und zur selben Zeit unsere Perspektive auf das Menschsein zu bereichern", erklärte Lygo.

Batman-Comic von 1940 stellt bei US-Auktion Rekord auf Ein Batman-Comicheft aus dem Jahr 1940 hat im Rahmen einer US-Auktion einen Rekord aufgestellt. Vor der Versteigerung seien bereits 1,53 Mio. Dollar (1,25 Mio. Euro) geboten worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Bei der geplanten Liveauktion am 14. Januar könnte dieser Preis noch übertroffen werden. Auf dem Cover des Comics „Batman #1" fliegen Batman und sein junger Begleiter Robin vor einem gelben Hintergrund und der roten Skyline von Gotham City. In dem Heft kommen auch die Figuren Joker, Hugo Strange und Catwoman vor. Das Heft sei in nahezu perfektem Zustand, teilte das Auktionshaus mit. Ein Sammler hatte es 1979 für 3.000 Dollar im texanischen Houston erworben. Das Heft kostete 1940 zehn Cent.