Der frühere Bundestagspräsident Lammert warnt vor einem Bedeutungsverlust klassischer Medien

Sonntag, 28. Juli 2019

So attraktiv die sogenannten Sozialen Medien sein mögen, für ihn seien die klassischen Medien als professionelle Filter relevanter. Geprüfte Informationen seien unverzichtbar, sagte Lammert der "Rheinischen Post". Zugleich warf Lammert der deutschen Justiz vor, Bedrohungen und Hassbotschaften gegen Politiker im Internet nicht ernst genug zu nehmen. Die Verfahren würden mit der Begründung nicht weiter verfolgt, es handele sich um virtuelle Bedrohungen, kritisierte Lammert.

Tanzpionier Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben Der österreichische Choreograph und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er gilt als einer der Pioniere des deutschen Tanztheaters. Kresnik verstarb am Nachmittag überraschend im Alter von 79 Jahren im Klinikum Klagenfurt an Herzversagen. Das teilte ein Sprecher der Familie mit. Das laufende ImPulsTanz-Festival in Wien war erst am 18. Juli mit seiner "Macbeth"-Deutung eröffnet worden. Kresnik gastierte zusammen mit seinem Ensemble bei bedeutenden Festivals in der ganzen Welt. Er wurde mehrfach für seine künstlerische Arbeit ausgezeichnet, u.a. mit dem Theaterpreis Berlin, dem Deutschen Kritikerpreis, sowie dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien.

Bloggerin Marie Sophie Hingst ist tot Die Bloggerin Marie Sophie Hingst ist am 17. Juli in Dublin gestorben. Das bestätigte ihre Mutter Cornelia Hingst dem Magazin "Der Spiegel". Zuvor hatte die "Irish Times" über den Todesfall berichtet. 2017 wurde Marie Sophie Hingst zur Bloggerin des Jahres gewählt. "Der Spiegel" deckte Ende Mai auf, dass sie ihre jüdische Familiengeschichte erfunden und gefälschte Dokumente bei der Gedenkstätte Yad Vashem eingereicht hatte. Am 31. Juli soll sie in Wittenberg beerdigt werden.