Kulturnachrichten

Dienstag, 3. September 2019

Der Filmhistoriker Gero Gandert ist gestorben. Der Filmhistoriker Gero Gandert ist tot. Der Mitbegründer des Vereins „Freunde der Deutschen Kinemathek“ starb bereits am Donnerstag im Alter von 90 von Jahren, wie heute die Deutsche Kinemathek mitteilte. Der künstlerische Direktor, Rother, würdigte Gandert als begeisterten Cineasten und sehr beharrlichen Rechercheur. Zu Ganderts Schwerpunkten gehörten die Filme der Weimarer Republik sowie die Geschichte zum Filmexil.

Böhmermann kandidiert nicht für SPD-Vorsitz TV-Satiriker Jan Böhmermann ist zwar nicht als Kandidat um den SPD-Vorsitz zugelassen worden, will nach eigenen Angaben aber Mitglied in der Partei bleiben beziehungsweise werden. Für die Kandidatur um den Vorsitz habe es "ganz knapp doch nicht gereicht", sagte der 38 Jahre alte Fernseh-Moderator in einem Video auf Youtube. "Die SPD und ich sind uns nicht einmal sicher, ob ich in den letzten drei Tagen wenigstens Parteimitglied geworden bin." Für ihn stehe aber fest: Er wolle SPD-Mitglied im Ortsverein Köthen, Sachsen-Anhalt, werden. Der SPD-Landesverband Sachsen-Anhalt hatte am Samstag bestätigt, dass Böhmermann in Köthen aufgenommen worden sei. Dies reiche jedoch formal nicht aus, weil der Moderator nicht in Köthen wohne.

Preisträger Opus Klassik stehen fest Der Pianist Igor Levit, die Cellistin Sol Gabetta und die Opernsängerin Joyce DiDonato gehören zu den Gewinnern des Preises Opus Klassik 2019. Die nach dem Echo-Debakel von der Klassik-Branche ins Leben gerufene Auszeichnung wird am 13. Oktober in Berlin verliehen, wie die Veranstalter mitteilten. Eine Jury habe aus 462 Nominierungen die Preisträger ausgesucht. Lediglich in der Bestseller-Kategorie habe sich die Auszeichnung für Jonas Kaufmanns Einspielung "Eine italienische Nacht" an den Verkaufszahlen orientiert. Zu den weiteren Preisträgern zählen die Geigerin Midori Seiler, das Ensemble Lautten Compagney, und der Flötist Emmanuel Pahud. Insgesamt werden 45 Preisträger in 24 Kategorien ausgezeichnet.

Umstrittene Koons-Skulptur in Paris angekommen Nach einem über zweijährigen Streit bekommt eine Riesenskulptur von Jeff Koons nun ihren Platz unweit der Champs-Élysées. Während der Installation der mehr als 10 Meter hohen und über 30 Tonnen schweren Skulptur, die eine Hand mit einem Tulpenstrauß darstellt, bleibt das Werk jedoch mit Kunststoffplanen verdeckt. Es soll Anfang Oktober offiziell eingeweiht werden. Der 64-jährige US-Amerikaner hatte den Entwurf der Stadt Paris Ende 2016 geschenkt im Gedenken an die Opfer der mehrfachen Attentate in Frankreich zwischen 2015 und 2016. Doch zahlreiche Kulturschaffende liefen gegen die Errichtung der monumentalen Plastik aus Stahl und Bronze Sturm, weil sie in dem Geschenk einen kommerziellen Coup des amerikanischen Stars sahen.