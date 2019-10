Der Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein gerät weiter unter Druck

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Die Schauspielerin Rose McGowan wirft ihm vor, sie angesichts von Vergewaltigungsvorwürfen mundtot machen zu wollen. Deswegen hat sie bei einem Gericht in Los Angeles Klage eingereicht. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Verletzung der Privatsphäre und Betrug. Weinstein habe, nachdem McGowan über die mutmaßliche Vergewaltigung schreiben wollte, eine Spionageagentur und zwei Anwälte angeheuert, um sie unter Druck zu setzen. McGowan gibt an, 1997 von dem Produzenten vergewaltigt worden zu sein. Sie ist eine der ersten Frauen, die damit an die Öffentlichkeit gegangen ist - wenig später berichteten unter dem #MeToo viele Frauen über Erfahrungen mit sexueller Gewalt.

Er war nicht nur Komponist und Dirigent, sondern auch Autor verschiedener Essay-Bände. Hans Zender starb nach längerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Er gestaltete die Musikgeschichte eigenwillig mit. Zender war Opernchef in Bonn, Kiel und Hamburg, Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Saarländischen Rundfunks und des Niederländischen Radiokammerorchesters, Kompositionsprofessor in Frankfurt und ständiger Dirigent beim SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das ihn 2011 zum Ehrenmitglied machte. Und er erfand sogar ein eigenes Genre: die komponierte Interpretation. Berühmt wurde vor allem seine Interpretation von Schuberts Winterreise.

Ihre Geschichte ist Teil des Films "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben": Die Holocaust-Überlebende Hanni Lévy (95) ist tot. Filmregisseur Claus Räfle würdigte die Zeitzeugin, die ihre Geschichte auch Schülern erzählte, als "großartige, herzliche und vor allem mutige Person". In Räfles Film geht es um das Schicksal von Holocaust-Überlebenden, die sich vor den Nazis verstecken konnten. Lévys Rettung war: Sie wandte sich hilfesuchend an die Kartenabreißerin im Kino, deren Sohn sie zufällig kennengelernt hatte. Die habe sie aufgenomm en, erzählte sie. "Und dann fingen wir an, miteinander zu leben, wie Mutter und Tochter." 2018 hatte Lévy auf dem Grünen-Parteitag in Hannover eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland beklagt. "Früher hat man gesagt, die Juden sind an allem schuld, heute sind es die Flüchtlinge."