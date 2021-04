Der Erfinder des "Gartens für intelligente Faule" Karl Foerster – Gärtner, Staudenzüchter, Literat Feature, 54 min Von Angelika Mieth

Öffentlich zugänglicher Garten von Karl Foerster (1874 - 1970) in Potsdam-Bornim. Dort lebte und arbeitete der berühmte Staudenzüchter und Gartenphilosoph. (imago / Meike Engels)

Karl Foerster bevorzugte die leisen Töne und war zeitlebens ein Mensch, der Aufsehen vermied und lieber durch seine Arbeit, sein Wesen, seine Entscheidungen wirken wollte. Seine Freunde nannten ihn den "Seelenarzt von Potsdam" oder den "Pflanzenzauberer". Gartenfreunde verdanken dem "Staudenförster" viele Züchtungen, zum Beispiel bei Phlox und Rittersporn. Doch Karl Foerster war auch Philosoph. Sätze wie "Die Blume erweist sich als größerer Pionier eines neuen Verhältnisses zwischen Welt und Seele als wir ahnen" basieren auf jahrelangen Forschungen und Überlegungen. In dokumentarischen O-Tönen aus dem Jahr 1986 erinnern sich Freunde und vor allem seine Frau Eva an einen bewundernswerten Visionär.

Karl Foerster – Gärtner, Staudenzüchter, Literat

Von Angelika Mieth

Regie: Fritz Ernst Fechner

Mit: Werner Dissel, Ezhard Hausmann, Walter Wickenhauser und Gisela Morgen

Schnitt: Katrin Hofmann

Ton: Helga Schlundt

Produktion: Rundfunk der DDR 1986/MDR 2020

Länge: 60'00

Angelika Mieth, emeritierte Professorin für Praktische Dramaturgie an der Hochschule für Film- und Fernsehen "Konrad Wolf" in Babelsberg. Studium der Theaterwissenschaft und Philosophie, Gastprofessorin an der Medienhochschule in Köln. Mitglied des Rundfunkrat des ORB (1991–2003), Programmbeirat von ARTE (2000–2004), Mitglied des Hörfunkrats des Deutschlandradios (2006–2010) für das Land Brandenburg).