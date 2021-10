Kulturnachrichten

Samstag, 23. Oktober 2021

Der Emmy-Preisträger Peter Scolari ist gestorben Der US-Schauspieler Peter Scolari ist tot. Er sei gestern an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, schreibt die Filmzeitschrift "Variety" und beruft sich dabei auf die Sprecherin von Scolari. Der Emmy-Preisträger wurde 66 Jahre alt. Seinen Durchbruch in Hollywood hatte Scolari 1980 an der Seite von Tom Hanks in der TV-Sitcom "Bosom Buddies". Auch später standen beide zusammen vor der Kamera, etwa 2004 in "Der Polarexpress". In der Hit-Serie "Girls"verkörperte Scolari den Vater von Hannah, gespielt von Lena Dunham. Dafür wurde er 2016 mit dem Emmy ausgzeichnet - als bester Gaststar in einer Comedyserie.

Papst würdigt Maria Montessori als "Beeindruckende Persönlichkeit" Papst Franziskus hat die italienische Reformpädagogin und Ärztin Maria Montessori als "eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens des zwanzigsten Jahrhunderts" gewürdigt. Sie habe in der Bildung einen "tiefen Eindruck hinterlassen" und zu einer "friedlicheren und brüderlicheren" Welt beigetragen, heißt es in einem am Samstag veröffentlichten Brief an den Präsidenten der Nationalen Montessori Werke in Rom, Benedetto Scoppola. Unterzeichnet wurde der auf den 7. Oktober datierte Brief von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Anlass ist ein Kongress zum 150. Geburtstag der Pädagogin. Montessori trat für den Leitsatz ein, Kinder durch Hilfe zur Selbsthilfe und mehr Zeit zu selbstständigen Personen zu erziehen. Ihre damals neuartige Pädagogik verbreitete sich sehr bald schon rund um den Globus. Weltweit gibt es aktuell rund 22.000 Montessori-Einrichtungen in weit über hundert Ländern. In Deutschland arbeiten laut Montessori-Dachverband mehr als 1.000 Schulen und Kitas nach den Prinzipien der Pädagogin.

Regisseur Schlöndorff mit hessischem Filmpreis geehrt Der Regisseur Volker Schlöndorff ist bei der Vergabe des Hessischen Film- und Kinopreises mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Schlöndorff nahm ihn am Freitag in Offenbach entgegen. Zu der Gala waren rund 350 Gäste eingeladen. Ministerpräsident Bouffier würdigte den gebürtigen Wiesbadener und schon lange in Potsdam wohnenden Oscar-Preisträger (Die Blechtrommel) als "herausragende Persönlichkeit der Film- und Kinowelt". In seinen Werk greife Schlöndorff immer wieder gesellschaftliche Debatten auf. Im Mittelpunkt des Abends standen Filme zu Freiheitsrechten, Gleichberechtigung und Umgang mit dem Tod. Der mit 7500 Euro dotierte Newcomer-Preis ging an den aus Belarus stammenden Regisseur Aliaksei Paluyan. Er studierte in Kassel Regie. Seine Abschlussarbeit "Courage" thematisiert die Proteste in seinem Heimatland gegen den Machthaber Lukaschenko.

Biontech-Gründer mit "Spanischem Nobelpreis" geehrt Die Gründer des in Mainz ansässigen Biotechnologie-Unternehmens Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, sind am Freitagabend mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis geehrt worden. Das deutsch-türkische Forscherehepaar teilte sich die als "spanischer Nobelpreis" bekannte Auszeichnung in der Sparte Forschung und Technik mit fünf weiteren Entwicklern von Corona-Impfstoffen. Die international renommierten Preise werden jedes Jahr in acht Kategorien von König Felipe VI. sowie der spanischen Thronfolgerin Leonor im nordspanischen Oviedo vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert.

Jugendliteraturpreis für "Asterix"-Übersetzerin Die Übersetzerin von "Asterix»" und "Lucky Luke", Gudrun Penndorf, ist auf der Frankfurter Buchmesse für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Sie erhielt am Freitagabend den mit 12.000 Euro dotierten "Sonderpreis Gesamtwerk" im Rahmen des Jugendliteraturpreises. "Penndorfs phänomenale sprachschöpferische Leistung" könne gar nicht genug gepriesen werden, erklärte die Sonderpreisjury. "Ihre kreativen Umbenennungen des Comicpersonals, ihr akribischer Rechercheeifer, ihre treffenden Wortspiele setzen bis heute Maßstäbe für das Übersetzen - nicht nur von Comics." Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird seit 1956 für herausragende Kinder- und Jugendbücher vergeben und ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert.

Neues Munch-Museum in Oslo eröffnet In der norwegischen Hauptstadt Oslo ist am Freitag in Nachbarschaft zur Oper das neue Munch-Museum eröffnet worden. "Edvard Munch gehört uns allen", sagte König Harald (84), der das Gebäude offiziell eröffnete. In der ganzen Welt hätten die Menschen eine Beziehung zu Munchs Kunst. "In seinen Bildern erkennen wir uns selbst, unsere eigenen Licht- und Schattenseiten." Munch, der vor allem mit seinem Motiv "Der Schrei" weltberühmt wurde, hat der Stadt Oslo während des Zweiten Weltkrieges rund 27.000 Kunstwerke vermacht. Insgesamt verwaltet das Museum eine Sammlung von 42.000 Objekten, darunter neben Munchs Gemälden auch Zeichnungen, Drucke, Skulpturen und Fotografien.