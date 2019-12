Kulturnachrichten

Sonntag, 1. Dezember 2019

Der Dirigent Mariss Jansons ist gestorben Der Dirigent Mariss Jansons ist tot. Er sei im Alter von 76 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin der Wiener Philharmoniker am Sonntag mit. Der 1943 im lettischen Riga geborene Jansons zählte zu den bedeutendsten Dirigenten der Welt. Seit 2003 leitete der Karajan-Schüler das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er hatte dort seinen Vertrag bis zum Jahr 2024 verlängert. In den Jahren 2006, 2012 und 2016 leitete er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. In der norwegischen Hauptstadt Oslo hatte Jansons den Grundstein für seine Weltkarriere gelegt. Von 1979 bis 2000 leitete er das Osloer Philharmonie-Orchester. 1992 wurde er Haupt-Gastdirigent des London Philharmonic Orchestra, 1997 Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra und zwischen 2004 und 2015 zusätzlich Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters.

Rostocker Kunstpreis geht an Fotograf Stromberg Der Fotograf Gerhard Stromberg hat den mit 10.000 Euro dotierten Rostocker Kunstpreis 2019 gewonnen. Der Preis war in diesem Jahr für künstlerische Fotografie ausgeschrieben worden. Gegenstand von Strombergs Fotografien seien oft Landschaften, die für ihn Sinnbilder für das Wirken des Menschen auf seine Umwelt sind, hieß es zur Begründung. Zum Fotografieren ziehe es ihn in die Ferne nach Indien, Italien, Frankreich und Ungarn. Der 1952 in Ludwigshafen/Rhein geborene Stromberg wirkte als Fotograf und Hochschullehrer in Trondheim, Helsinki, Belgrad und verschiedenen britischen Städten. In Goldberg in Mecklenburg-Vorpommern hat er 2011 den Verein Goldbergkunst und eine Galerie gegründet.

Feuer in Weltkulturerbe-Ort Hallstatt Im österreichischen Hallstatt hat ein Feuer vier Gebäude beschädigt. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, brach das Feuer in dem Weltkulturerbe-Ort in einer Holzhütte aus und griff auf drei weitere Gebäude über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz aber verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Hallstatt ist berühmt wegen des ältesten Salzbergwerks der Welt. Im Ort leben rund 780 Menschen, und alljährlich kommen mehr als eine Million Tagesgäste zu Besuch.

Vargas Llosa fürchtet Rückkehr zur "perfekten Diktatur" Ein Jahr nach dem Amtsantritt des linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador fürchtet Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa, dass Mexiko erneut zu einer "perfekten Diktatur" wird. "Ich fürchte sehr, dass der Populismus, der die Ideologie des aktuellen Präsidenten zu sein scheint, uns wieder in eine perfekte oder nicht ganz so perfekte Diktatur führt, aber letztendlich in eine Diktatur", sagte der peruanische Schriftsteller in Mexiko-Stadt. Vargas Llosa hatte einst die Regierungszeit der Staatspartei PRI als "perfekte Diktatur" bezeichnet, die in Mexiko von 1929 bis 2000 ohne Unterbrechung herrschte. López Obrador hatte bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr angekündigt, mit dem Klüngel der PRI aufzuräumen. Kritiker werfen ihm allerdings vor, das Land weiter zu militarisieren und immer mehr Kompetenzen in seiner Hand zu bündeln.