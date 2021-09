Kulturnachrichten

Dienstag, 28. September 2021

Der DDR-Bürgerrechtler Reinhard Schult ist tot Der Mitgründer des "Neuen Forums" und frühere DDR-Bürgerrechtler Reinhard Schult ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte die Robert-Havemann-Gesellschaft. Der Bundesverdienstkreuzträger hatte eine klassische Dissidenten-Biografie. Nach einem abgebrochenen Theologiestudium arbeitete er als Maurer und Heizer, war Bausoldat und in verschiedenen oppositionellen Gruppen aktiv. In den 80er Jahren baute er von Ost-Berlin aus den illegalen Piratensender Schwarzer Kanal mit auf, der systemkritische Texte über die DDR sendete. Außerdem organisierte er 1987 den "Kirchentag von Unten" mit.

Gericht in New York spricht R. Kelly schuldig Ein Geschworenen-Gericht in New York hat den R&B-Star R. Kelly in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 54-Jährigen insgesamt 13 Straftaten vor, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger und die Herstellung von Kinderpornografie. In einem ersten Prozess 2010 war der Sänger freigesprochen worden. Der neue Prozess kam zustande, nachdem der US-Sender "Lifetime" 2019 eine sechsstündige Dokumentation über Kelly ausgestrahlt hatte. Darin treten mehrere Zeugen auf, die die Vorwürfe bestätigen, unter anderem auch seine Ex-Frau. Kelly und sein Management hatten die Taten immer bestritten. Weltweite Berühmtheit erlangte der aus Chicago stammende Sänger 1996 mit dem Titel "I believe I can fly". Die Zeitschrift "Billboard" kürte ihn 2010 zum erfolgreichsten R&B-Interpreten der vergangenen 25 Jahre. Nun droht Kelly eine Haftstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslang.

Ramones-Gitarre für 900.000 Dollar versteigert Ein unbekannter Sammler in den USA hat bei einer Versteigerung in Boston mehr als 900.000 Dollar für eine Gitarre von Johnny Ramone bezahlt. Ramone hatte die Gitarre bei den Aufnahmen zu allen 15 Alben seiner Band Ramones und bei fast 2.000 Live-Auftritten der Rockband gespielt - von November 1977 bis zu seinem Rückzug aus dem Musikgeschäft im August 1996. Im Jahr 2004 ist Johnny Ramone gestorben.

Neue Gedenkstätte für NS-Opfer eingeweiht Mit einem Festakt ist am Montag eine neue Berliner Gedenkstätte für Opfer der Nationalsozialisten auf dem Städtischen Friedhof Altglienicke in Treptow-Köpenick eingeweiht worden. Sie erinnert an mehr als 1.370 Menschen verschiedener Nationalitäten und Glaubensrichtungen, wie das Erzbistum Berlin und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz erklärten. Die Ermordeten starben unter anderem in Konzentrationslagern. Bisher waren die Urnen mit deren Asche ohne Nennung ihrer Namen beigesetzt worden. Nun hätten viele wieder eine Identität, sagte Erzbischof Heiner Koch bei der Einweihung. Die neugestaltete Begräbnisstätte solle ein "Ort unserer Erinnerung an sie und ihr Schicksal sein". 1.375 Berliner hatten an der Gestaltung mitgewirkt, indem sie 2020 Lebensdaten und Namen der Opfer per Hand aufschrieben. Künftig sind grüne Glastafeln mit diesen Angaben ein zentraler Bestandteil des Erinnerungsortes.