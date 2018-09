Europa zieht die Türen fester zu. Möglichst wenig Asylbewerber sollen überhaupt europäischen Boden erreichen. Soweit zumindest sind sich die EU-27 einig. Aber in puncto Verantwortung für Bootsflüchtlinge und deren gerechte Verteilung hört die Einigkeit schnell auf. Mehr

Sie sind Aufmerksamkeitskiller, auch wenn sie nur in der Schultasche liegen, glaubt der Deutsche Lehrerverband. Smartphones sollten deshalb an deutschen Schulen weitgehend verboten werden. Ein realitätsferner Vorschlag, meinen Experten für digitale Bildung. Mehr

Der Verfassungsschutz soll Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung identifizieren. Doch seit sein Präsident Hans-Georg Maaßen die Darstellung der Geschehnisse in Chemnitz in Frage stellt, wird Kritik an seiner Person und der Behörde lauter.Mehr