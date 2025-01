Komponist Tom Johnson

Zum Tod des amerikanischen Minimalisten

55:34 Minuten Tom Johnson bei der Uraufführung von "Deep Rhythms" am 27. April 2019 Im Rahmen der Buchvorstellung von "Finding Music" (MusikTexte) im Kölner Loft © Gisela Gronemeyer

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Tom Johnson liebte Zahlenspiele. Klanglich eher asketisch, verkörpert seine Musik opulenteste Permutations-Akrobatik. Dabei legte er zugleich Wert auf Einfachheit und größtmögliche Klarheit. So wurde der Amerikaner zu einem der wichtigsten Vertreter der Minimal Music. Am 31. Dezember 2024 ist er im Alter von 85 Jahren in Paris gestorben.