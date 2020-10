Kulturnachrichten

Freitag, 2. Oktober 2020

Denkmalschutz für Oberammergauer Passionsspielhaus Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat das Oberammergauer Passionsspielhaus in die Denkmalliste aufgenommen. Der 120 Jahre alte Bau sei aufgrund seiner besonderen Konstruktion und Gestaltung, der seltenen Technik im Bühnenhaus und seiner hohen geschichtlichen Bedeutung für das Volks- und Laientheater schützenswert, heißt es in der in München veröffentlichten Begründung. Das Passionsspiel selbst wurde 2014 von der Unesco in die Liste des Immateriellen Erbes Deutschlands aufgenommen. Die Freilichtspiele, die von Laienschauspielern aufgeführt werden, wurden im 19. Jahrhundert auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Filmemacher Hajooj Kuka aus Haft entlassen Der sudanesische Filmemacher Hajooj Kuka ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Das teilte das Filmfestival Berlinale Deutschlandfunk Kultur mit. In der vergangenen Woche hatten die Berliner Filmfestspiele und Menschenrechtler die Inhaftierung Kukas scharf verurteilt. Der Filmemacher und andere Mitglieder einer Künstlergruppe waren im August im Sudan festgenommen worden, während sie ein Theaterstück übten. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beschwerten sich Nachbarn über den Lärm. Die Polizei habe daraufhin zehn Künstler festgenommen. Fünf von ihnen wurden in der vergangenen Woche von einem Gericht unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens zu zwei Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Kuka ist Mitglied der Oscar-Akademie.

Lucas-Filmfestival zeichnet beste Jugendfilme aus Auf dem "Internationalen Festival für junge Filmfans - Lucas" in Frankfurt am Main sind zum Abschluss die besten Filme geehrt worden. Ausgezeichnet für den besten Langfilm in ihrer Altersgruppe wurden folgende Filme: "Maronas fantastische Reise" (Altersgruppe acht plus), "Days of the Bagnold Summer" (Altersgruppe 13 plus) und "Ecstasy" (Altersgruppe 16 plus). Das teilte der Veranstalter, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum, mit. Die Filme erhielten je 5.000 Euro. Als beste Kurzfilme gewannen "In Deutschland" und "Der Traum" je 2.000 Euro. Der undotierte Publikumspreis ging an "Antigone".