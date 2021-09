Kulturnachrichten

Dienstag, 7. September 2021

Denkmal für indigene Frauen anstelle von Kolumbus Eine Statue von Christoph Kolumbus im Zentrum von Mexiko-Stadt soll durch ein Denkmal zu Ehren indigener Frauen ersetzt werden. Das teilte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, mit. Sie begründete den Schritt mit der umstrittenen Rolle des italienischen Seefahrers in der Kolonialgeschichte. Die Statue solle aber nicht ganz verschwinden, sondern an einem weniger prominenten Ort im Stadtteil Polanco wieder aufgestellt werden. Das neue Denkmal soll bis Ende des Jahres fertig sein und den Namen "Tlalli" tragen - was in der Azteken-Sprache Náhuatl "Land" bedeutet. Die Kolumbus-Figur stand seit 1877 an der Prachtstraße Paseo de la Reforma. Sie wurde bereits im vergangenen Oktober entfernt - um sie zu restaurieren, hieß es damals. Kolumbus (1451 - 1506) wird häufig als "Entdecker Amerikas" bezeichnet. Wegen seiner Gewalt gegen die Ureinwohner und seiner Mitverantwortung für den Sklavenhandel wird er aber auch scharf kritisiert.

Jean-Paul Belmondo im Alter von 88 Jahren gestorben Die französische Schauspiellegende Jean-Paul Belmondo ist tot. Als Ganove und Draufgänger wurde er zur Kultfigur des französischen Kinos. Der Star aus Filmen wie "Abenteuer in Rio", "Ein irrer Typ" oder "Der Unverbesserliche" wurde 88 Jahre alt. Angefangen hatte Belmondo als Boxer, was ihm eine nahezu perfekte Körperbeherrschung und eine gebrochene Nase einbrachte, die zu seinem Markenzeichen wurde. In den 50er Jahren wurde er zum Idol der Nouvelle Vague, berühmt machte ihn seine Rolle in Jean Luc Godards „Außer Atem". Auch später drehte Belmondo immer wieder mit den führenden Regisseuren der "Nouvelle Vague", darunter François Truffaut, Claude Chabrol und Louis Malle. 2011 erhielt Jean-Paul Belmondo bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme für sein Lebenswerk.

Hunderte erweisen Theodorakis die letzte Ehre Hunderte trauernde Menschen haben am Montag dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis die letzte Ehre erwiesen. Der legendäre Musiker war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Theodorakis gehörte zum Widerstand gegen die griechische Militärdiktatur von 1967 bis 1974. Die griechische Kommunistische Partei KKE teilte am Wochenende mit, Theodorakis werde bis Mittwoch in der Kapelle der Athener Kathedrale "Mariä Verkündigung" aufgebahrt und nach einer Abschiedszeremonie nach Kreta geflogen. Dem KKE-Generalsekretär Dimitris Koutsoumbas hatte Theodorakis im Oktober geschrieben, er habe am Ende seines Lebens Bilanz gezogen und festgestellt, dass er seine wichtigsten Jahre "unter dem Banner der KKE" verbracht habe. "Aus diesem Grund will ich diese Welt als Kommunist verlassen", schrieb er.

Der US-Opernmäzen Alberto Vilar ist tot Der US-Opernmäzen und Börsenspekulant Alberto Vilar ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb Vilar am vergangenen Samstag im Alter von 80 Jahren. Der Kunstliebhaber hatte ursprünglich Wirtschaft studierte und arbeitete zunächst für eine Bank. 1979 gehörte er zu den Gründern der Investment-Firma Amerindo mit Sitz in San Francisco und New York sowie Büros in London. 2005 wurde er wegen Finanzbetrugs verurteilt, ab 2018 war er wieder frei. Bekannt wurde Vilar vor allem als Opernmäzen. Unter anderem unterstützte er die Bayreuther und die Salzburger Festspiele sowie das Festspielhaus Baden-Baden und Metropolitan Opera in New York. Insgesamt soll er die Kulturbranche mit 225 Millionen Dollar gefördert haben.

Flutkatastrophe beschädigte auch Bibliotheken Die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat auch mehrere Bibliotheken in Mitleidenschaft gezogen. Das Hochwasser habe zwar "keine wissenschaftliche Bibliothek geschädigt", erklärte Annette Gerlach, Leiterin des Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Mainz. Betroffen seien aber sechs kleine, ehrenamtlich geführte öffentliche Bibliotheken. Das LBZ werde sich dafür einsetzen, dass die geschädigten Bibliotheken eine Hilfe zum Wiederaufbau ihrer Bestände erhielten. Die Landesstelle für Bestandserhaltung (LBE) in Koblenz habe in den vergangenen Wochen mitgeholfen, wertvolles Kulturgut zu retten, etwa durch Vermittlung von Restauratoren oder den Transport von mittelalterlichen Handschriften aus dem Pfarrhaus in Ahrweiler, sagte Gerlach.

"Säuberungskampagne" in China gegen Stars und Fans Nach einer Reihe von Skandalen um chinesische Künstler wollen die Behörden mit einem Zehn-Punkte-Plan Stars und ihre Fans disziplinieren. Der Name von Zhao Wei, einer der bekanntesten Schauspielerinnen, wurde bereits im Internet gelöscht, ihre Mitarbeit in aktuellen Projekten gestrichen. Zur Eindämmung der "chaotischen Fankultur" sollen Gerüchte und Verbalattacken rivalisierender Gruppen verboten werden. Die Internet-Plattformen der Künstler-Agenturen sollen strenger beaufsichtigt werden. Kritiker warnen im Zuge einer wachsenden Ideologisierung vor einer "Säuberungskampagne".

Der US-Schauspieler Michael K. Williams ist tot Der US-Schauspieler Michael K. Williams ist gestorben. Der 54-jährige Star der Serie "The Wire" sei tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden worden, teilte die US-Polizei mit. Wie die "New York Post" unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden schreibt, ist Williams mutmaßlich an den Folgen einer Überdosis Drogen gestorben. Durch seine Rolle als Omar Little in der HBO-Erfolgsserie "The Wire" war Williams einem internationalen Publikum bekannt geworden.