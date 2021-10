Kulturnachrichten

Mittwoch, 27. Oktober 2021

Deniz Yücel Präsident des PEN-Zentrums Deutschland Der Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel ist der neue Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Der Publizist wurde bei der Mitgliederversammlung in der Frankfurter Paulskirche gewählt. Yücel war Redakteur der «taz», ehe er für die «Welt» als Korrespondent nach Istanbul ging. Wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung war er ein Jahr in der Türkei inhaftiert. Die bisherige Präsidentin der Schriftstellervereinigung Regula Venske trat nicht mehr an. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt tritt ein für die Freiheit des Wortes. Es ist Mitglied des PEN International, in dem über 150 Schriftstellerorganisationen aus mehr als 100 Nationen vereinigt sind.

Streit um Rubens-Gemälde geht weiter Der Streit zwischen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und einem russischen Kunsthändler um ein Rubens-Gemälde dauert an. Auch das Landgericht Potsdam fällte heute kein Urteil. Der Vorsitzende Richter empfahl, dass sich Stiftung und Händler einigen sollen. «Beide Parteien teilen das Interesse, das Bild zu erhalten und es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen», sagte der Richter. Der Streit um das Gemälde «Tarquinius und Lucretia» von Peter-Paul Rubens zieht sich seit knapp 20 Jahren hin. Nach Darstellung der Stiftung gelangte das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg durch Plünderungen nach Russland und habe damit nicht rechtmäßig durch den russischen Mäzen erworben werden können. Der Wert des Bildes beläuft sich laut Gericht auf rund 72 Millionen Euro.

Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot Der Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot. Er sei am Sonntag mit 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Köln gestorben, sagte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur. Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen besetzt. Im August dieses Jahres war er noch in der ZDF-Serie «Ein Fall für zwei» als dubioser Tierhändler zu sehen. Im Kölner «Tatort» war er hingegen Polizist und spielte in mehreren Folgen den Hauptmeister Heinz Obst. Birnbaum wirkte 2010 auch bei Dominik Grafs Mehrteiler «Im Angesicht des Verbrechens» mit.