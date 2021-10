Kulturnachrichten

Dienstag, 26. Oktober 2021

Deniz Yücel Präsident des PEN-Zentrums Deutschland Der Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel ist der neue Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Der Publizist wurde bei der Mitgliederversammlung in der Frankfurter Paulskirche gewählt, wie ein PEN-Sprecher mitteilte. Yücel, unter anderem Autor für die "Welt", war wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung längere Zeit in der Türkei inhaftiert. Der 48-Jährige wurde im hessischen Flörsheim geboren und studierte an der FU Berlin. Die bisherige Präsidentin Regula Venske trat nicht mehr an. Sie hatte das höchste Amt der Schriftstellervereinigung in Deutschland seit April 2017 inne. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt tritt ein für die Freiheit des Wortes. Es ist Mitglied des PEN International, in dem über 150 Schriftstellerorganisationen aus mehr als 100 Nationen vereinigt sind.

Streit um Rubens-Gemälde geht weiter Der Streit zwischen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und einem russischen Kunsthändler um ein Rubens-Gemälde dauert an. Auch das Landgericht Potsdam fällte heute kein Urteil. Der Vorsitzende Richter empfahl, dass sich Stiftung und Händler einigen sollen. «Beide Parteien teilen das Interesse, das Bild zu erhalten und es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen», sagte der Richter. Der Streit um das Gemälde «Tarquinius und Lucretia» von Peter-Paul Rubens zieht sich seit knapp 20 Jahren hin. Nach Darstellung der Stiftung gelangte das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg durch Plünderungen nach Russland und habe damit nicht rechtmäßig durch den russischen Mäzen erworben werden können. Der Wert des Bildes beläuft sich laut Gericht auf rund 72 Millionen Euro.

Börsenverein-Chefin kritisiert Frankfurter Stadtverordnete Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, hat die Behauptung der Frankfurter Stadtverordneten Mirrianne Mahn (Grüne) zurückgewiesen, wonach «schwarze Frauen auf der Buchmesse nicht willkommen» gewesen seien. Dies stimme nicht, betonte Schmidt-Friderichs laut einer Mitteilung des Börsenvereins in Frankfurt. Sie fügte hinzu: «Das wird nie so sein, dafür verbürge ich mich. Ganz im Gegenteil: Alle Menschen sind auf der Frankfurter Buchmesse willkommen, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft, sexueller Orientierung und Identität oder anderem.» Mahn hatte am Sonntag bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche ungeplant die Bühne betreten. Mit Blick darauf, dass die Autorin Jasmina Kuhnke ihren Buchmessen-Auftritt kurzfristig wegen der Präsenz des Jungeuropa-Verlags abgesagt hatte, der der Neuen Rechten zugeordnet wird, sagte Mahn: «Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche - der Wiege der Demokratie - einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen.» Erstmals in rund 70 Jahren hatte eine schwarze Preisträgerin den Friedenspreis erhalten - die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.

Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot Der Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot. Er sei am Sonntag mit 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Köln gestorben, sagte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur. Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen besetzt. Im August dieses Jahres war er noch in der ZDF-Serie «Ein Fall für zwei» als dubioser Tierhändler zu sehen. Im Kölner «Tatort» war er hingegen Polizist und spielte in mehreren Folgen den Hauptmeister Heinz Obst. Birnbaum wirkte 2010 auch bei Dominik Grafs Mehrteiler «Im Angesicht des Verbrechens» mit.

Bundespräsident Steinmeier erhält Leo-Baeck-Medaille Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll am 18. November in New York die Leo-Baeck-Medaille erhalten. Er wird für sein langjähriges Engagement für den Erhalt und die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland ausgezeichnet. Die Laudatio wird der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Stephen Lauder, halten. Das teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Die Medaille erinnert an den liberalen Rabbiner Leo Baeck (1873-1956), der durch sein soziales und politisches Engagement zum Vorbild für die jüdische Glaubensgemeinschaft wurde. Das Leo Baeck Institut für deutsch-jüdische Geschichte mit Hauptsitz in New York würdigt mit der Medaille seit 1979 jährlich Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die gemeinsame deutsch-jüdische Kultur verdient gemacht haben.

TV als Leitmedium nur noch knapp vor Internet Die Nutzung des Internets zu Informationszwecken liegt nur noch knapp hinter dem bisherigen Leitmedium Fernsehen. Das geht aus dem "Vielfaltsbericht 2021 der Medienanstalten" hervor, der heute in München vorgestellt wurde. Demnach haben das Wahljahr und die Corona-Pandemie zu einer starken Mediennutzung geführt. 56 Prozent nutzten das Fernsehen als Informationsquelle, 53 Prozent das Internet - 14 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, heißt es. 2022 werde das Internet vermutlich das Fernsehen als wichtigste Quelle ablösen, sagte Wolfgang Kreißig, der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Bei Personen unter 50 Jahren sei das schon längst der Fall.

Thomas Guggeis wird Generalmusikdirektor in Frankfurt Der Dirigent Thomas Guggeis wird Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt. Der 28-Jährige löst zu Beginn der Spielzeit 2023/24 Sebastian Weigle ab, dessen Vertrag dann nach 15 Jahren ausläuft. Intendant Bernd Loebe sprach bei der Vertragsunterzeichnung am Dienstag von einem Generationenwechsel. Trotz seines jungen Alters sei Guggeis kein Talent mehr, sondern erstaunlich weit in all dem, was ein Dirigent an einer so wichtigen Stelle zu leisten habe. Guggeis kündigte an, sowohl zeitgenössische Werke als auch Klassiker etwa Mozart, Wagner oder Strauss dirigieren zu wollen. Pro Spielzeit sind zunächst 35 Abende in der Oper vorgesehen, zudem zehn Sinfoniekonzerte mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Der Vertrag mit Guggeis über fünf Jahre.

Wolfgang-Hahn-Preis für Maler Frank Bowling Der 87 Jahre alte Maler Frank Bowling erhält den Wolfgang-Hahn-Preis 2022. Das teilte das Museum Ludwig in Köln mit. Gastjurorin Zoé Whitley, Direktorin der Chisenhale Gallery in London, begründete die Wahl damit, dass Bowling die Möglichkeiten des Malens neu abgesteckt habe. Mit ihm werde "eine entschlossene und einzigartig erfinderische Persönlichkeit in der Geschichte des abstrakten Malens gewürdigt." Im Rahmen des Wolfgang-Hahn-Preises erwarb das Museum Bowlings Gemälde "Flogging the Dead Donkey". Der Titel sei ein spöttisches Statement des Künstlers über monochrome Malerei, die immer wieder bearbeitet worden sei. Das Gemälde ist damit das erste Werk von Bowling in einer öffentlichen Sammlung in Deutschland. Bowling stammt aus Guyana und lebt in London und New York. Sein Werk ist in mehr als 50 Sammlungen vertreten, darunter im Metropolitan Museum of Art in New York und der Tate Britain in London.

Free Media Awards für Journalistinnen aus Osteuropa Die Free Media Awards für unabhängigen Journalismus in Osteuropa gehen in diesem Jahr an Journalistinnen und Medien aus Belarus. Die Jury wies auf massive Einschränkungen bei der Berichterstattung in Osteuropa und insbesondere in Belarus hin. In den vergangenen Monaten seien 480 Journalisten und Journalistinnen dort festgenommen worden. Mit der Auszeichnung soll ihre herausragende Arbeit gewürdigt werden. Preisträger sind unter anderen die Gerichts-Reporterin Katsjaryna Barisewitsch und die mittlerweile blockierte Webseite TUT.by. Die Free Media Awards werden von der Zeit-Stiftung und der norwegischen Stiftelsen Fritt Ord vergeben.

Amsterdamer Gericht: "Krim-Gold" gehört der Ukraine Ein rund 2000 Jahre alter Goldschatz aus vier Museen auf der Krim gehört nach einem Gerichtsurteil der Ukraine. Im jahrelangen Tauziehen um die kostbaren Kulturgüter entschied ein Amsterdamer Gericht auch in der Berufung zugunsten der Ukraine. Die Museen der Halbinsel im Schwarzmeer haben nun das Nachsehen.

Sie hatten gegen das Urteil der ersten Instanz 2016 Berufung eingelegt. Hintergrund des Rechtsstreites ist eine Ausstellung im Amsterdamer Allard Pierson Museum im Jahr 2014 über archäologische Kunstschätze der Krim. Zu den Hunderten Objekten gehörten auch Gold und Juwelen. Nach der Annektierung der Krim durch Russland 2014 schickte das Amsterdamer Museum die Objekte nicht zurück, weil unklar blieb, wer nun als rechtmäßiger Eigentümer gilt.

"Auslandsdeutsche des Jahres" kommt aus Namibia Die Radiomoderatorin Sybille Moldzio aus Namibia ist "Auslandsdeutsche des Jahres". Bei der von den deutschsprachigen Medien in aller Welt organisierten Abstimmung erhielt die Mitbetreiberin des Privatsenders Hitradio Namibia in der Hauptstadt Windhuk 23 Prozent von 8640 Stimmen. Das teilte die Internationale Medienhilfe (IMH) mit. Sybille Moldzio (37) versucht laut Mitteilung mit ihren Sendungen und ihrem Sender die deutsche Sprache, aber auch die deutsche Kultur insgesamt in Namibia zu pflegen und zu erhalten. Ihr Programm fördere auch den Tier- und Umweltschutz, sowie die Verständigung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die IMH ist das Netzwerk der deutschsprachigen Medien im Ausland und der fremdsprachigen Medien im Inland. Ausschlaggebend bei der Wahl war vor allem das Engagement der Teilnehmerinnen für die eigene Kultur.

Präsidentin der Humboldt-Universität tritt zurück Rund ein halbes Jahr nach Beginn ihrer zweiten Amtszeit hat Sabine Kunst, Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, ihren Rücktritt zum Ende des Jahres angekündigt. Als Grund nannte sie die Novelle des Berliner Hochschulgesetzes. Sie halte die wissenschaftspolitischen Weichenstellungen des BerlHG für gut gemeint aber schlecht gemacht, hieß es in einer Erklärung auf den Seiten der Hochschule. Die Änderungen gefährdeten die exzellente Weiterentwicklung der Universität und den Wissenschaftsstandort Berlin. Auf der Grundlage ihrer Überzeugungen könne sie diese politische Entscheidung nicht mittragen, erklärte Kunst. Für tiefgreifende Veränderungen im Sinne des neuen Gesetzes reiche die Finanzierung nicht aus. Das Gesetz sieht unter anderem vor, die Zahl von unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeitern über die nächsten Jahre hinweg deutlich zu erhöhen.

Deutscher Produzent verfilmt Leben von Beltracchi Der deutsche Filmproduzent Mario Schühly will gemeinsam mit seinem Vater Thomas das Leben des ehemalige Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi als Komödie produzieren. Er habe die Filmrechte verkauft, sagte Beltracchi der Deutschen Presse-Agentur. Viele Jahre habe er mit großen amerikanischen Firmen verhandelt, auch Netflix habe für eine Serie Angebote gemacht. Coproduzent Thomas Schühly hat bereits mit Rainer Werner Fassbinder zusammengearbeitet und auch Filme wie "Der Name der Rose" und Oliver Stones "Alexander" herausgebracht. Der heute 70-Jährige Beltracchi war vor zehn Jahren in Köln wegen Millionenbetrugs zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, 2015 wurde er entlassen. Er hatte jahrelang gefälschte Bilder von Avantgarde-Malern wie Max Ernst oder Max Pechmann in den Kunstmarkt geschleust.

Sängerin Adele tritt erstmals wieder in London auf Nach fünfjähriger Pause tritt die britische Sängerin Adele 2022 wieder in Großbritannien auf. Der Superstar kündigte am Dienstag in den sozialen Netzwerken Konzerte für den 1. und 2. Juli im Londoner Hyde Park an. Die Auftritte finden demnach im Rahmen des BST Hyde Park Festivals vom 24. Juni bis 10. Juli statt, für das auch Elton John, Duran Duran und Pearl Jam angekündigt sind. Zuletzt wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie zwei Mal in Folge abgesagt. Adele, die mittlerweile in den USA lebt, hatte kürzlich ihre erste Single seit Jahren veröffentlicht und für November ein neues Album angekündigt.

Streit beim österreichischen Filmregie-Verband Im Verband Filmregie Österreich gibt es Streit über Geschlechterquoten bei der Födermittelvergabe. In der Debatte habe es beim Verband nicht einmal das Interesse an der Herstellung eines Minimalkonsenses gegeben, kritisierte eine Gruppe von 42 Filmschaffenden, die sich nun abgespalten hat. Die Mehrheit der Ausgetretenen sind Frauen. Insgesamt repräsentiert die Gruppe rund ein Drittel aller bisheriger Mitglieder des Verbands Filmregie. Zu ihren Forderungen gehört ein radikaler Kurswechsel in der Vertretung der Regiesparte: Es sei an der Zeit, eine filmpolitische Ära einzuläuten, die auf Gleichberechtigung, Transparenz und gegenseitigem Respekt beruhe, heißt es in einem Manifest. Der Vorstand des Verbandes wollte noch nicht von einer Spaltung sprechen. Man sei eine pluralistische Interessensvertretung.

500 Jahre alte Gebetsrolle in England entdeckt In Großbritannien ist eine rund 500 Jahre alte, englische Gebetsrolle von Forschenden entdeckt und analysiert worden. Es sei außergewöhnlich, das eine so alte Rolle noch existiere, sagte der Kunsthistoriker Gail Turner, der seine Untersuchungen in der Zeitschrift der British Archaeological Association veröffentlichte. Es soll weltweit nur noch einige Dutzend Rollen geben. Die rund ein Meter lange, mit Texten und Zeichnungen versehene Gebetsrolle gehörte den Angaben zufolge vermutlich einem wohlhabenden Pilger, bevor sie in den 1970er Jahren von einem privaten Sammler gekauft wurde.

Nicaraguas Regimegegner Ramírez ausgezeichnet Der in seinem Heimatland Nicaragua verfolgte Schriftsteller, Menschenrechtler und frühere Vizepräsident Sergio Ramírez hat in Spanien eine hohe Auszeichnung erhalten. Der 79-Jährige nahm in Madrid die Goldene Medaille der Gesellschaft der Schönen Künste entgegen. Ramírez hatte erst am Freitag mitgeteilt, er werde künftig in Spanien im Exil leben und vorerst nicht nach Nicaragua zurückkehren. Die Gesellschaft der Schönen Künste begründete die Auszeichnung mit Ramírez' Engagement und seinem Mut - «sowohl in seiner Literatur als auch in seinem Kampf für die Freiheit des Denkens und der Meinungsäußerung». Vor etwa eineinhalb Monaten hatte die Staatsanwaltschaft in Managua einen Haftbefehl gegen Ramírez beantragt. Ihm wird Anstiftung zu Hass und Gewalt vorgeworfen. Schon seit Monaten geht die Justiz in Nicaragua gegen die Opposition und andere Regierungskritiker vor.

Blume: Jiddisch als Minderheitensprache anerkennen Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, hat den Bundestag aufgerufen, jiddisch als eine in Deutschland gesprochene Minderheitensprache anzuerkennen. Das wäre ein echtes Signal der Anerkennung in dem Jahr, in dem 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert wird, sagte Blume bei der Eröffnung der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart. In Deutschland sind beispielsweise das Friesische und das Sorbische, aber auch Romani als Minderheitensprache anerkannt. Jiddisch heißt eine knapp 1.000 Jahre alte germanische Sprache mit hebräischen, slawischen und romanischen Anteilen; sie wird in vielen Ländern noch heute von einigen Juden gesprochen.

"Maria 2.0" will Protest-Postkarten an Papst schicken Die katholische Reforminitiative "Maria 2.0" will Papst Franziskus anlässlich der Eröffnung der Weltsynode reihenweise Protestpostkarten schicken. Mit rund 20.000 gleichlautenden Karten will die Bewegung das Kirchenoberhaupt auf ihre Forderungen für Gleichberechtigung von Frauen und gegen patriarchale Strukturen aufmerksam machen. "Ich weiß nicht, wie lange ich es in dieser Kirche noch aushalten kann und will!" steht dort geschrieben. Angeprangert werden «hermetische Kleriker-Bünde», die zur "Vertuschung der sexualisierten Gewalt beigetragen haben". "Wir wollen den Vatikan mit diesen Postkarten buchstäblich zumüllen, damit die Verantwortlichen dort endlich aufmerksam werden, dass es so nicht weitergehen kann", sagte Sprecher Altfried Norpoth, der die Aktion bundesweit koordiniert. Die Postkarten sollen vom 1. bis zum 6. November verschickt werden.