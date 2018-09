Kulturnachrichten

Dienstag, 18. September 2018

Deniz Yücel für mutige Arbeit ausgezeichnet Brandenburgs Ministerpräsident ruft zu kritischem Journalismus Bei der Medienkonferenz "M100 Sanssouci Colloquium 2018" im Potsdamer Barberini Museum ist der Journalist Deniz Yücel mit dem M100 Medienpreis ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung würdigte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Yücels journalistischen Einsatz für Demokratie und Meinungsfreiheit: "Er hat meine höchste Bewunderung für seine kämpferische Haltung während der Gefangenschaft". Yücel war als Korrespondent der "WELT" ein Jahr wegen angeblicher Terrorpropaganda in der Türkei inhaftiert und hatte sich auch aus der Haft heraus für einen kritischen und unabhängigen Journalismus eingesetzt. Im Februar kam er aus der Untersuchungshaft frei und reiste aus. Woidke mahnte auch mehr ideologiefreien und differenzierten Dialog über gesellschaftliche Probleme an: "Unser gemeinsamer Einsatz für kritischen, unabhängigen Qualitätsjournalismus ist eine zentrale Frage im Kampf für die Demokratie. Wir brauchen keine Twitter-Welt, sondern den inhaltsstarken Diskurs." Rund 60 Chefredakteure, Historiker und Politiker aus Europa und den USA nahmen an der Konferenz teil.

Japanischer Milliardär will mit Künstlern zum Mond Yusaku Maezawa hat Flug mit privater SpaceX Unternehmung schon angezahlt Der Japanische Kunstmäzen und Milliardär Yusaku Maezawa könnte als erster Zivilist mit Elon Musk und dessen privater SpaceX Unternehmung zum Mond fliegen. Der Japaner will zu der kostspieligen Reise auch mehrere Künstler einladen, darunter u.a. Schriftsteller, Filmschaffende, Modedesigner und einen Architekten. Sie alle sollen die Erfahrung der Reise in ihrer Kunstform kreativ umsetzen. Weltraumunternehmer Musk teilte mit, dass Maezawa bereits eine erhebliche Anzahlung für die Reise gemacht habe. 2023 soll der Flug starten.

Wieder US-Chart-Rekord für Rapmusiker Drake 29 Wochen lang an der Spitze der Hitparade zeigen überragenden Erfolg Der kanadische Rapper Drake (31) hat mit dem kommerziellen Erfolg seiner Songs neue Maßstäbe gesetzt. In den vergangenen zwölf Monaten stand er mit seinen Hits insgesamt 29 Wochen lang an der Spitze der US-Hitparade und hat damit einen neuen Rekord im Musikbusiness aufgestellt, wie das Musikmagazin "Billboard" berichtete. Aktuell belegt Drake die Top-Position mit seinem Song "In My Feelings". Den bisherige Rekord hielt seit 2004 der R&B-Musiker Usher - er stand damals 28 Wochen mit seiner Musik an der Chart-Spitze. Drake übertrumpft mit seinen Songs auch die Beatles, nachdem sieben der Titel zeitgleich in den Top Ten standen. Insgesamt hatte der 31-Jährige Ausnahmemusiker bereits 31 Top-Ten-Songs - mehr als Michael Jackson.

Erstes Menschenrechts-Filmfestival in Berlin 25 Filme dokumentieren die Krisen auf der Welt Flucht, Vertreibung, Hunger, Armut, die Folgen des Klimawandels und die Diskriminierung von Frauen - das sind die Themen beim ersten Menschenrechts-Filmfestival in Berlin. "Dokumentarfilm ist das Medium, um über Krisen zu sprechen, sie emotional nachvollziehbar zu machen und anschließend politisch aktiv zu werden", erklärte Jan Sebastian Friedrich-Rust von der Organisation Aktion gegen den Hunger, die das Filmfestival Human Rights Film Festival initiiert hat. Mit Dokumentarfilmen werde den Menschenrechten ein Gesicht gegeben. Regisseure aus aller Welt erzählen u.a. von philippinischen Straßenkindern und Umweltaktivisten in Liberia, sowie von irakischen Minen-Entschärfern und Flüchtlingen. In drei Kinos (Babylon, Sputnik, Hackesche Höfe Kino) werden die insgesamt 25 Dokumentarfilme vom 20.-26.September zu sehen sein. Der chinesische Künstlers und Menschenrechtsaktivist Ai Weiwei ist Schirmherr des Festivals. Förderer des Human Rights Film Festivals sind der Hauptstadtkultur-Fonds und das Auswärtigen Amt der Bundesregierung.

"Game of Thrones" erhält weitere Emmy-Auszeichnung Fernseh-"Oscars" in Los Angeles verliehen Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat erneut den begehrten US-Fernsehpreis Emmy erhalten: Bei der Preisverleihung in Los Angeles wurde die Serie zur besten Drama-Serie gekürt und setzte sich damit gegen "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" durch, die im vergangenen Jahr den Preis geholt hatte. "Game of Thrones" war mit 22 Nominierungen ins Rennen gegangen; in den vergangenen Jahren hatte die Serie bereits 45 Emmys gewonnen. Die 50er-Jahre-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" erhielt den Preis für die Beste Comedy-Serie. Emmys gingen zudem an Rachel Brosnahan als beste Hauptdarstellerin und Alex Borstein als beste Nebendarstellerin in der Serie.

Ministerin will schnelle Reaktion auf Bildungsstudie Karliczek: Ohne Lesen und Schreiben geht es nicht Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, dringt darauf, die Schreiblernmethoden an deutschen Schulen schnell zu überdenken: "Richtig Lesen und Schreiben zu können ist und bleibt entscheidend, ohne diese Kulturtechniken geht es nicht," sagte Karliczek den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Wochenende hatte die Universität Bonn eine Studie veröffentlicht, nach der die herkömmliche Fibel-Methode zu deutlich besseren Rechtschreibleistungen führt als etwa die reformpädagogische Methode "Lesen durch Schreiben". Die Ergebnisse der Studie müssten nun schnell in der Praxis Anwendung finden, so Karliczek. Auch der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, sieht Handlungsbedarf: Die Studie gebe "wichtige Hinweise", sagte der Linke-Politiker. "Wir werden diese mit unseren Experten in Schule und Wissenschaft besprechen und Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Lehr- und Lernmethoden ziehen." Derweil forderte der Deutsche Lehrerverband bereits ein bundesweites Verbot der Methode "Lesen durch Schreiben". Es gehe jetzt darum, möglichst schnell weiteren Schaden von Grundschulkindern abzuwenden, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Funke Mediengruppe. Die Länder müssten jetzt "ernsthafte und tief greifende Konsequenzen" ziehen.

Ariane Matiakh geht nach Halle Die französische Dirigentin wechselt zur Spielzeit 2019/20 Die Staatskapelle und die Oper Halle bekommen eine neue Generalmusikdirektorin: Ariane Matiakh wird Nachfolgerin von Josep Caballé-Domenech. Das teilte die Theater, Oper und Orchester GmbH mit. Mit Matiakh engagiere das Fünfspartenhaus eine Dirigentin, die nicht nur das Konzert-, Opern- und Ballettrepertoire von der Klassik bis in die Gegenwart beherrsche. Sie werde auch die lange Tradition der Barockmusikpflege in der Händel-Stadt fortführen. Die 38-Jährige studierte in Wien bei Leopold Hager und Seiji Ozawa. Von 2005 bis 2009 war sie erste Assistentin an der Opéra und dem Orchestre National de Montpellier. Als Dirigentin arbeitete sie in vielen Ländern Europas.

Marie Antoinettes Juwelen kommen unter den Hammer Das teilte Sotheby's mit. Marie Antoinette starb auf dem Schafott. Der Schmuck der französischen Königin überdauerte nicht nur die Revolution im Besitz der Familie. Nun werden ihre Ketten, Broschen und Perlenanhänger vom Haus Bourbon-Parma zum Kauf angeboten. Vor ihrem Tod hatte Marie Antoinette ihren Privatbesitz nach Belgien gebracht. Nach dem Tod der Tochter von Kaiserin Maria Theresia ging er nach Wien. Warum die Juwelen nun versteigert werden, konnte das Auktionshaus Sotheby's nichts sagen. Die Auktion findet im November in Genf statt.

Land Berlin überlässt DAU-Entscheidung dem Bezirk Der zuständige Ausschuss des Abgeordnetenhauses tagte Das Land Berlin will sich in das Genehmigungsverfahren für das Kunstprojekt DAU nicht einschalten. "Es ist nicht am Senat, da in irgendeiner Weise Druck auszuüben", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Über die Genehmigung müssten ausschließlich Bezirk und Sicherheitsbehörden entscheiden. Sie hätten am Schluss auch die Verantwortung. "Wir können höchstens als Ermöglicher auftreten", so Lederer. Für das Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky soll vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein Gebäudekomplex an der Straße Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um Diktatur erneut erfahrbar zu machen.