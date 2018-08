Kulturnachrichten

Mittwoch, 22. August 2018

Deniz Yücel erhält Medienpreis Der Journalist wird für seinen Mut und sein Unbestechlichkeit ausgezeichnet Der bis zum vergangenen Februar in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel erhält in diesem Jahr den Medienpreis M100 Media Award. Mit der Verleihung am 18. September in Potsdam solle die "mutige und unbestechliche Arbeit" des "Welt"-Korrespondenten gewürdigt werden. Zugleich soll an alle in der Türkei inhaftierten Journalisten erinnert werden, teilten die Preisverleiher vom Sanssouci Colloquium mit. Auch unter dem Druck seines einjährigen Gefängnisaufenthalts in der Türkei habe sich Yücel weder Denk- noch Sprechverbote erteilen lassen, befand die Jury. Zu den früheren Preisträgern gehören der italienische Mafiaexperte Roberto Saviano, das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" und der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher.

#MeToo-Aktivistin weist Anschuldigung zurück Asia Argento soll Minderjährigen sexuell genötigt haben Die italienische Schauspielerin und #MeToo-Aktivistin Asia Argento hat den Vorwurf zurückgewiesen, eine sexuelle Beziehung mit einem Minderjährigen gehabt zu haben. Wie die "New York Times" berichtete, hatte der heute 22-jährige Schauspieler und Rockmusiker Jimmy Bennett Argento vorgeworfen, sie 2013 in einem Hotelzimmer in Kalifornien sexuell missbraucht zu haben. In dem US-Bundesstaat ist Sex mit unter 18-Jährigen strafbar. Argento widerspricht: Zwischen ihr und Bennett habe lediglich eine Freundschaft bestanden. Der "New York Times" liegen Unterlagen vor, die offenbar belegen, dass die Schauspielerin Bennett 380.000 Dollar gezahlt hat. Als Schweigegeld, behauptet der junge Mann. Argento erklärte dagegen, das Geld sei von einem Freund gezahlt worden. Er habe Bennett damit in wirtschaftlicher Hinsicht helfen wollen - unter der Bedingung, dass er nie wieder Kontakt zu ihr aufnehme.

Facebook will seine Nutzer bewerten lassen Ratings sollen gezielt Fake News bekämpfen helfen Facebook will im Kampf gegen Falsch-Nachrichten nun auch die Vertrauenwürdigkeit seiner Nutzer überprüfen lassen. Das sagte die zuständige Managerin Tessa Lyons der "Washington Post". Auf welcher Basis solche Ratings berechnet werden, blieb aber unklar. Lyons betonte zugleich, dass diese Bewertung nur ein Faktor von vielen sei. Facebook habe das Problem, dass korrekte Inhalte mit Absicht als falsch gemeldet würden - einfach weil andere Nutzer mit der Meinung nicht einverstanden seien. Das Online-Netzwerk war unter massive Kritik geraten, nachdem vor allem im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 über die Plattform massenhaft gefälschte Nachrichten und Propaganda verbreitet wurden. Facebook verschärfte seitdem seine Kontrollen und lässt unter anderem auch Mitglieder die Vertrauenswürdigkeit von Medienquellen bewerten.

Danny Boyle legt Regie für neuen Bond-Film nieder Kreative Differenzen zwischen Regisseur und Produktionsteam Das nächste James-Bond-Film muss ohne den Oscar-Preisträger Danny Boyle auskommen. Der Brite ist als Regisseur des 25. "007"-Abenteuers abgesprungen. Die Filmproduzenten und Hauptdarsteller Daniel Craig teilten mit, es habe "kreative Differenzen" gegeben. Boyle wurde für Kultfilme wie "Trainspotting" und "Slumdog Millionaire" mit Golden Globes und Oscars ausgezeichnet. Erst im Mai dieses Jahres hatte die "James-Bond"-Produktionsfirma Eon Productions verkündet, sie habe Boyle für die Regie verpflichtet. Im Dezember sollten die Dreharbeiten beginnen, im Herbst 2019 sollte der Film in Großbritannien in die Kinos kommen. Wer nun statt Boyle auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Benedikt von Peter wird neuer Intendant am Theater Basel Er folgt auf Andreas Beck Benedikt von Peter verlässt das Theater Luzern und wird neuer Intendant am Theater Basel. Der 41-Jährige aus Köln tritt in der Spielzeit 2020/21 die Nachfolge von Andreas Beck an, der ans Residenztheater München wechselt. Der 41-Jährige studierte in Bonn Musikwissenschaft, Germanistik, Jura und Gesang. Danach war er an verschiedenen Häusern Regieassistent und gründete ein freies Theaterkollektiv. Anschließend inszenierte er an Theatern und Opern in Deutschland und der Schweiz, unter anderem an der Oper Frankfurt und der Deutschen Oper Berlin. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist er Intendant in Luzern.