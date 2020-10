Kulturnachrichten

Montag, 12. Oktober 2020

Deniz Ohde erhält "aspekte"-Literaturpreis 2020 Für ihr Debüt "Streulicht" bekommt die Schriftstellerin Deniz Ohde den ZDF-"aspekte"-Literaturpreis. "Mit stillen und leisen Sätzen und langen nachklingenden Bildern entwickelt Deniz Ohde in ihrem Roman 'Streulicht' das Bild einer Gesellschaftsschicht, aus der es kein Entrinnen gibt", heißt es in der Begründung der Jury. "Scharfsichtig, feinsinnig und ohne Werturteile zu fällen", lege Ohde "Schicht für Schicht einen wenig beachteten Teil unserer Gesellschaft frei, der so noch nicht betrachtet worden ist". Der mit 10 000 Euro dotierte "aspekte"-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 41. Mal verliehen. Ohde beschreibt in ihrem Buch das Milieu der sogenannten bildungsfernen Schichten. Der Roman sei ein zärtliches Porträt über eine dysfunktionale Familie und ein Bildungsroman über das Versagen des Bildungssystems. Ohde steht mit ihrem ersten Roman auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020.

Fritz-Reuter-Literaturpreis an Gisbert Strotdrees Der Journalist und Historiker Gisbert Strotdrees erhält den Fritz-Reuter-Literaturpreis für sein Buch "Im Anfang war die Woort. Flurnamen in Westfalen". Das Buch basiert auf einer Artikelserie des Autors im "Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben" in Münster, wie das Fritz-Reuter-Literaturmusem in Stavenhagen mitteilte. Strotdrees hat laut Jury die Erkenntnisse aus dem "Westfälischen Flurnamenatlas" zu einer hochinteressanten Lektüre für jedermann aufbereitet und Sprachgeschichte, Sprachgeographie, Siedlungsgeschichte sowie Landwirtschaftsgeschichte verwoben. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

Literaturfestival "lit.Ruhr" mit guter Auslastung beendet Mit dem Themenabend "Alles Idioten" mit der Komikerin Cordula Stratmann und dem Schauspieler Bjarne Mädel ist am Sonntagabend das Literaturfestival "lit.Ruhr" zu Ende gegangen. Ungeachtet vielerorts steigender Corona-Infektionszahlen war die vierte Ausgabe der "lit.Ruhr" in den vergangenen Tagen gut ausgelastet, wie eine Sprecherin mitteilte. Insgesamt hätten rund 10.000 Besucher an den 69 Veranstaltungen teilgenommen. Das entspreche einer Auslastung von 92 Prozent. Die Veranstaltung fand unter verschärften Hygienemaßnahmen auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen statt.

Kolumbus-Statue in Mexiko-Stadt abgebaut Angesichts drohender Proteste gegen die Verherrlichung des kolonialen Erbes ist in Mexiko-Stadt eine Statue von Christoph Kolumbus abgebaut worden. Linke Gruppen hatten damit gedroht, die Figur des Seefahrers morgen vom Sockel zu stoßen. Am 12. Oktober wird in zahlreichen Ländern an die Ankunft von Kolumbus in Amerika im Jahr 1492 erinnert. Bürgermeisterin Sheinbaum plädierte für eine Debatte darüber, ob die Figur überhaupt wieder aufgestellt werden sollte. Zuletzt hatte es in den USA immer wieder Proteste gegen die Statuen von Sklavenhaltern und Generälen der Südstaaten gegeben. Auch in Europa wird zunehmend kritisch über den Umgang mit dem kolonialen Erbe diskutiert.

Klavierduo gewinnt beim Festival "Verfemte Musik" Das litauische Klavierduo, die Zwillingsschwestern Auguste und Ieva Petkunaite, haben den mit 5.000 dotierten Hauptpreis des Internationalen Wettbewerbs "Verfemte Musik" in Schwerin gewonnen. Der zweite Platz ging an die österreichische Mezzosopranistin Franziska Weber und ihren chilenischen Partner, den Pianisten Clemente Prudencio. Das südamerikanische Duo Valli Gervasio Tarragona und Sergio Escalera Soria errang den dritten Preis. 70 junge Musiker aus 18 Nationen Europas, Asiens und Amerikas hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Dabei wurden die besten Interpretationen von Musik gesucht, deren Komponisten in der NS-Zeit verboten, verfolgt und ermordet wurden. Der Wettbewerb war Teil der diesjährigen Veranstaltungsreihe "Verfemte Musik" in Schwerin, die noch bis zum 28. Oktober läuft.