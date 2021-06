Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Juni 2021

Demonstranten stürzen Kolumbus-Denkmal In Kolumbien haben Demonstranten in der Küstenstadt Barranquilla eine Statue von Christoph Kolumbus vom Sockel gerissen. Das berichteten lokale Medien. Ein indigener Politiker schrieb dazu auf Twitter, auch in der Hauptstadt der Provinz Atlantik werde darum gekämpft, das historische Gedächtnis des Landes neu zu definieren. In Kolumbien gibt es seit Ende April Proteste gegen die Regierung des rechtsgerichteten Präsident Duque. Diese hatten sich zunächst an einer inzwischen zurückgenommenen Steuerreform entzündet. Nun richten sie sich auch gegen Polizeigewalt. Laut Menschenrechtsorganisationen sollen dabei Dutzende Menschen ums Leben gekommen sein.

Gestohlener Picasso "Frauenkopf" wieder aufgetaucht Die griechische Polizei hat Pablo Picassos Gemälde "Frauenkopf" sichergestellt, das vor mehr als neun Jahren aus der Athener Pinakothek gestohlen worden war. Sowohl das Picasso-Gemälde als auch ein Piet-Mondrian-Bild seien in einem Lagerhaus rund 50 Kilometer von Athen aufgespürt worden, berichteten griechische Medien. Der Mondrian soll beschädigt sein. Bei dem mutmaßlichen Drahtzieher des Kunstdiebstahls soll es sich um einen 49 Jahre alten Mann handeln. Das Kultusministerium in Athen bestätigte das Wiederauftauchen der Werke. Picassos Bild hat für Griechenland neben dem Schätzwert von rund 16,5 Millionen Euro eine weitere, besondere Bedeutung: Das Bild wurde dem Land einst vom Künstler höchstpersönlich für den Widerstand gegen die Nationalsozialisten übergeben. Die Polizei hatte die Ermittlungen vergangenen Februar erneut aufgenommen, weil Experten davon ausgingen, dass der "Frauenkopf" auf dem Schwarzmarkt nie verkauft werden konnte - und Griechenland deshalb auch nie verlassen hatte.

Grammy-Akademie sucht weiter nach mehr Vielfalt Die für die Vergabe der Musikpreise "Grammy Awards" verantwortliche "Recording Academy" legt bei der Einladung neuer Mitglieder nach eigenem Bekunden weiterhin einen Fokus auf Vielfalt. Die Akademie erklärte am Montag, von den rund 2700 eingeladenen Musiker*innen und Mitarbeitenden der Musikindustrie sei knapp die Hälfte weiblich. Zudem gehöre eine knappe Hälfte unterrepräsentierten ethnischen Gruppen an. Die Eingeladenen haben bis zum 15. September Zeit, zuzusagen - damit könnten sie dann über die Vergabe der nächsten Grammys abstimmen. Diese ist für den 31. Januar 2022 geplant. Im vergangenen Jahr hatten rund drei Viertel der etwa 2300 Eingeladenen zugesagt. Von den derzeit rund 13.000 Akademie-Mitgliedern ist etwa ein Viertel weiblich, ebenfalls ein Viertel gehört unterrepräsentierten ethnischen Gruppen an. Auch die Oscar-Akademie hat angekündigt, ihre Mitgliedschaft vielfältiger machen zu wollen. Beide Vereinigungen waren zuvor heftig für zu wenig Diversität kritisiert worden.

Mittelalterliches Baugerüst in Kölner Kirche entdeckt Bei Sanierungsarbeiten an der Kölner romanischen Kirche St. Pantaleon sind Reste eines mittelalterlichen Baugerüsts entdeckt worden. Wie der Landschaftsverband Rheinland (LVR) mitteilte, befanden sich Teile von originalen Bauhölzern unter dem Verputz eines Gewölbes in der Marienkapelle. Die Archäologen des LVR bezeichneten den Fund als außergewöhnlich. Nur selten seien noch solche Spuren von hölzernen Hilfskonstruktionen zu finden. Sie geben Aufschluss über die mittelalterliche Bautechnik und das Alter des Gewölbes. Die Altersbestimmung zweier Proben habe ergeben, dass die Hölzer aus dem Zeitraum zwischen 892 und 992 stammten. Diese neue Holzdatierung bestätige die überlieferte Baugeschichte von St.Pantaleon. So berichteten historische Quellen über die Grundsteinlegung im Jahr 964 und von Schenkungen für die Vergrößerung des Kirchenbaus.

Theaterpreis des Bundes geht an 11 Bühnen Eine von Kulturstaatsministerin Monika Grütters berufene Fachjury hat aus 76 Bewerbungen elf Theater für den Theaterpreis des Bundes 2021 ausgewählt. Verbunden mit einer Prämie von 75.000 Euro würdigt der Bund damit kleine und mittlere Theater, die mit ihren Produktionen als herausragende kulturelle Angebote in die Stadtgesellschaft hineinwirken. Der Fokus lag in diesem Jahr auf der Frage, wie sich die Theater mit den Herausforderungen der Pandemie auseinandergesetzt haben. Ausgezeichnet werden für ihr Programm in der ersten Hälfte der Spielzeit 2019/2020 das Jahrmarkttheater in Altenmedingen, das LOT-Theater, Braunschweig, das WUK Theater Quartier in Halle, das Theater an der Glocksee in Hannover, das Theaterhaus G7 in Mannheim, das Schlosstheater Moers, das Theater an der Ruhr, das HochX Theater und Live Art in München, das Papiertheater in Murnau, das Salzlandtheater Staßfurt und die Wuppertaler Bühnen. Die Preisverleihung findet am 8. Juli 2021 in Berlin statt.

Liat Fassberg erhält Münchner Dramatik-Förderpreis Die Theaterautorin Liat Fassberg (36) erhält für ihr Stück "In the name of" den mit 10.000 Euro dotierten Münchner Förderpreis für deutschsprachige Dramatik 2021. Das teilten die Münchner Kammerspiele mit. Sie werden außerdem den Text zur Uraufführung bringen und eine weitere Zusammenarbeit mit der Preisträgerin realisieren. Fassbergs Text untersuche in einer "überaus kunstvollen grafischen Anordnung" das Phänomen staatlich verordneter Zwangsadoptionen von Kindern in unterschiedlichen Gesellschaften, heißt es in der Begründung der Jury. Damit stelle er eine Herausforderung für das Theater dar und sei "ein Wagnis und eine Erweiterung unserer Vorstellung dessen, was ein Theatertext ist oder sein kann". Die in Israel geborene Fassberg realisiert Projekte mit verschiedenen Künstlerinen und Künstlern in Israel und Deutschland. Sie ist Dramaturgin des israelischen Künstlerkollektivs "PathosMathos" und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.