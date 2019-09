Deezer will neues Vergütungsmodell testen

Donnerstag, 12. September 2019

Eine gerechtere Bezahlung von Musikern und Rechteinhabern: Das will der Musikstreaming-Dienst Deezer in einem Pilotprojekt ab kommendem Jahr prüfen. Nicht mehr die Zahl der einzelnen Streams solle ausschlaggebend sein, sondern die Zahl der Hörerinnen und Hörer, teilte das französische Unternehmen mit. Auf diese Weise könnten unter anderem Manipulationen durch betrügerische Bot-Accounts unterbunden werden. Dem zunächst auf Frankreich beschränkten Testmodell müssen laut Deezer aber noch die Rechteinhaber zustimmen - dazu zählen unter anderem die großen Musik-Labels. Laut Bundesverband Musikindustrie erwirtschaftet die Musikbranche mittlerweile mehr als die Hälfte ihres Umsatzes über das Audio-Streaming.

Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Autorin Kamila Shamsie, die sich für einen Boykott Israels ausspricht, überdenkt die Stadt Dortmund eine geplante Preisvergabe an sie. Am Tag zuvor hatte die Jury bekannt gegeben, dass die pakistanisch-britische Schriftstellerin im Dezember mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet werden soll. Mit dem nach der jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs benannten Literaturpreis ehrt die Stadt nach eigener Auskunft Preisträger, die für "Toleranz, Respekt und Versöhnung" stehen und sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Daraufhin hatte das Blog Ruhrbarone auf Shamsies antiisraelische Haltung hingewiesen. So hatte sie sich in der Vergangenheit für die BDS-Bewegung stark gemacht, die von vielen, unter anderem vom nordrhein-westfälischen Landtag, als "klar antisemitisch" verurteilt wird. Die neunköpfige Jury kündigte an, in den nächsten Tagen erneut zusammentreten, um ihre Entscheidung zu überdenken.