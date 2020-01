Debüt: Tara Nome Doyle "Alchemy" Eine sehr persönliche, musikalische Reise

Von Bettina Brecke

Tara Nome Doyle im Acud, Berlin (imago/Votos/Roland Owsnitzki)

Der Gesang der norwegisch-irischen Musikerin Tara Nome Doyle klingt leicht, verletzlich und weich. Hinter dieser Leichtigkeit steckt eine verstörende Erfahrung. Die 22-jährige Singer-Songwriterin hat jetzt ihr Debütalbum „Alchemy“ veröffentlicht.

Auf dem Cover ihre Debütalbums "Alchemy" sieht man Tara Nome Doyle mit langem, kupferrotem Haar, gekleidet in ein burgunderfarbenes Gewand. Wie eine mystische Zauberin wirkt sie, passend dazu auch der erste Song auf der Platte. Ein düster brodelnder Track, der mit tierartigen Geräuschen beginnt. "Heathens", übersetzt Heiden, heißt er.



"Was ich wollte, dass das ausdrückt, ist so diese absolute Verzweiflung, und in sich selbst gefangen sein, das Verhältnis von Religion und damit aufzuwachsen, aber dem nicht mehr treu sein zu können. Und es aber vielleicht sein zu wollen, aber man schafft es nicht, dieses Vertrauen in eine Gottheit zu haben."

Beeindruckende cineastische Klangwelt

Tara Nome Doyle hat verschiedene, nicht immer abgeschlossene und manchmal wiederkehrende Phasen in ihrem Leben wiederbelebt, und sie auf die Entwicklungsstufen der Alchemie bezogen.

In dem Song "Transmutation" hat sie die innere Wandlung spielerisch in eine Märchengeschichte umgesetzt, in der es um einen magischen Stein geht. Eine junge Frau wurde von ihrem Geliebten verlassen und ist am Boden zerstört. Mit Hilfe des magischen Steins, wünscht sie sich ihren Geliebten zurück.



"Wenn er dann aber wieder da ist, merkt sie, dass sie ja nicht will, dass er nur da ist, weil sie es sich wünscht. Sie wünscht sich, dass er weggeht und die Liebe sich in Gold verwandelt. Aber im Endeffekt sagt ihr eine Stimme, die aus dem Brunnen kommt, dass es nichts gibt, was sie nicht schon vor dem ersten Wunsch hatte, was sie braucht. Das alles was sie braucht, in ihr selbst ist und nicht in der Liebe oder dem Materiellem."

Die Songs auf "Alchemy" wirken hypnotisch. Beeindruckend ist die cineastische Klangwelt, die den Weg zur inneren Erleuchtung, anfangs mit dunklen, wabernden Stimmverzerrungen und am Ende mit einem organischen und warmen Chor bebildert.



Tara Nome Doyles Art zu singen, wirkt unglaublich leicht, die Stimme ist an manchen Stellen überraschend rau und dann gleich wieder weich und verletzlich. Spannend ist der fantasievolle Umgang mit intimen Texten: Blei in Gold umwandeln, steht hier als Metapher dafür, die Seele von der nagenden Last zu befreien.

Diese sehr persönliche Reise durchlebt die 22-jährige Musikerin in nur knapp einer halben Stunde. In dieser Zeit lässt sie die Hörer an ihren schlimmsten und schönsten Momenten ihres bisherigen Lebens teilhaben.