Debüt im Deutschlandfunk Kultur Zu dritt durch die Welt - Trio Marvin

Moderation: Tabea Dupree

Das Trio Marvin: Vita Kan, Marina Grauman und Marius Urba (Trio Marvin / Zuzanna Specjal)

Künstlerische Authentizität, dynamisches Zusammenspiel und die Liebe zum Detail zeichnen sein Spiel aus - das Trio Marvin zählt zu den führenden Kammermusikensembles seiner Generation.

Das Trio Marvin wurde von der Pianistin Vita Kan, dem Cellisten Marius Urba und der Geigerin Marina Grauman 2016 in Leipzig gegründet. Nur wenige Monate später gewann es den 1. Preis beim Felix Mendelssohn Bartholdy-Hochschulwettbewerb 2017 in Berlin, welcher der musikalischen Laufbahn des Ensembles eine stabile Basis sicherte.

Kurz darauf wurde das Trio mit dem 2. Preis sowie dem Publikumspreis und dem "Young award" beim Wettbewerb "Premio Trio di Trieste" ausgezeichnet. 2018 wurde das Trio Preisträger des Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München und des Internationalen Kammermusikwettbewerbs "Franz Schubert und die Musik der Moderne" in Graz, außerdem erspielte es sich den "Grand Prize" beim Kammermusikwettbewerb "Melbourne International Chamber Music Competition". Rundfunkübertragungen beim ORF, BR und SWR dokumentieren die rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland.

Große Bedeutung für das Ensemble hatte das Studium beim Artemis Quartett an der Universität der Künste Berlin. Die unterschiedliche Herkunft und die während des Studiums in Deutschland gesammelten Anregungen bestimmen den besonderen Umgang des Trios mit der Kernliteratur der Klassik und Romantik, aber auch mit Komponisten der ehemaligen Sowjetunion, welche bei den Musikern einen hohen Stellenwert einnehmen.

Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

20 Uhr

Dmitrij Schostakowitsch

Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 1 c-Moll, op. 8

Ludwig van Beethoven

Trio für Klavier, Violine und Violoncello D-Dur op. 70/1 "Geister-Trio"

Pause

Peter Tschaikowsky

Klaviertrio a-moll op. 50

Trio Marvin:

Vita Kan, Klavier

Marina Grauman, Violine

Marius Urba, Violoncello

Karten:

Kasse der Philharmonie Berlin, VVK und AK

Mo.-Fr. 15.00-18.00 Uhr

Sa./So. 11.00-14.00 Uhr

Besucherservice der ROC GmbH

Charlottenstr. 56, 10117 Berlin

Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr

T +49 30 202 987 10

tickets@roc-berlin.de

Webshop der ROC Berlin

Anfahrt:

Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Herbert-von-Karajan-Straße 1

10785 Berlin

Tel.: 030 - 254 88 0

Bus 200 | Philharmonie

Bus M48, M85 | Kulturforum

U-Bahn, S-Bahn