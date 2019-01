Debüt im Deutschlandfunk Kultur Sechs englische Stimmen feiern Europa

Moderation: Haino Rindler

Die sechs Sänger des Vokalensembles "The Gesualdo Six" und ihr Dirigent Owain Park haben ihre Ausbildung allesamt in bekannten englischen Knabenchören erhalten. Für ihr Debüt sind sie wenige Wochen vor dem Brexit in Berlin.

Dabei haben sie ein Programm zusammengestellt, das die Geschichte der europäischen Vokalpolyphonie von der Renaissance bis zur Gegenwart nachvollzieht. Es ist ein starkes Bekenntnis zu Europa!

Debüt im Deutschlandfunk Kultur

Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Aufzeichnung vom 16.01.2019

"Seeds in flight"

Europäische Vokalmusik aus fünf Jahrhunderten

Das britische Vokalensemble wurde im März 2014 anlässlich eines Konzerts mit Musik von Carlo Gesualdo gegründet und hat seitdem an zahlreichen Orten Großbritanniens gastiert. Neben der Alten Musik finden sich in den Programmen des Ensembles auch zeitgenössische Vokalwerke und Klassiker der Moderne des 20. Jahrhunderts, darunter Stücke von György Ligeti und Francis Poulenc. Das Ensemble wurde im Jahr 2015-2016 durch ein Stipendium des "St John’s Smith Square Young Artists" gefördert.

Im Jahr 2016 schrieb die Gruppe ihren ersten Kompositonswettbewerb aus.

Die erste CD des Ensembles umfasst Werke der Vokalpolyphonie der englischen Renaissance und wurde in die Bestenliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik aufgenommen.

Programm

Thomas Tallis

"Te lucis ante terminum"



William Byrd

"Miserere mihi Domine"



Jonathan Seers

"Look down, O Lord"

Veljo Tormis

"Lase kiik käia!"



Thomas Tomkins

"When David heard"



Thomas Tallis

"If ye love me"



Alonso Lobo

"Versa est in luctum"



Veljo Tormis

"Marjal aega magada"



David Bednall

"Put out into the deep"



Clemens non Papa

"Ego flos campi"

ca. 20.50 Konzertpause

Ulrike Klobes im Gespräch mit dem Ensemble "The Gesualdo Six"

Luca Marenzio

"Potrò viver io più se senza luce"



Giovanni Pierluigi da Palestrina

"Io son ferito, ahi lasso"



Sarah Rimkus

"My heart is like a singing bird"



Gerda Blok-Wilson

"O Little Rose, O Dark Rose"



Owain Park

"Phos hilaron"

Joanna Marsh

"Fading"

"Seeds in Flight"



Josef Rheinberger

"Abendlied"

The Gesualdo Six:

Guy James, Countertenor

Alex Chance, Countertenor

Joseph Wicks, Tenor

Josh Cooter, Tenor

Michael Craddock, Bariton

Samuel Mitchell, Bass

Leitung: Owain Park