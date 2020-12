Debüt im Deutschlandfunk Kultur mit dem DSO Junge Musiker vor großem Orchester Moderation: Holger Hettinger

Dominik Beykirch hat gerade einen großen Karrieresprung vollzogen: Er ist seit dieser Spielzeit Chefdirigent der Staatskapelle Weimar. (Dominik Beykirch / Matthias Eimer)

Drei vielversprechende junge Künstler dürfen sich mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin präsentieren: der Dirigent Dominik Beykirch, der Oboist Mariano Esteban Barco und der Cellist Bryan Cheng. Die Konzertreihe "Debüt" präsentiert Nachwuchs, dem eine große Karriere bevorsteht.

Die Konzertreihe "Debüt im Deutschlandfunk Kultur" stellt Nachwuchs der Musikszene vor, dem eine internationale Karriere zuzutrauen ist. Alle Eingeladenen haben bereits Preise gewonnen und wertvolle Orchestererfahrungen gesammelt.

Aufzeichnung vom 9. Dezember 2020 aus dem Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks Berlin

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Oboe und Orchester C-Dur, KV 314

Peter Tschaikowsky

Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester h-Moll op. 33

Konzertpause

Ulrike Timm im Gespräch mit den Debütanten

Peter Tschaikowsky

Suite für Orchester Nr. 1 d-Moll, op. 43

Mariano Esteban Barco, Oboe

Bryan Cheng, Violoncello

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Dominik Beykirch

Der 30-jährige Dirigent Dominik Beykirch ist seit der Spielzeit 2020/2021 als Chefdirigent Musiktheater des Deutschen Nationaltheaters (DNT) und der Staatskapelle Weimar tätig. In der vergangenen Saison feierte Dominik Beykirch am Weimarer Haus große Erfolge mit der nach 40 Jahren erstmals wieder aufgeführten Oper "Lanzelot" von Paul Dessau.

Mit großem Regisseur

Die Zeitschrift "Opernwelt" zeichnete die Produktion in der Regie von Peter Konwitschny als "Wiederentdeckung des Jahres" aus und nominierte Dominik Beykirch gleichzeitig als "Dirigent des Jahres". Des weiteren wurde die aufwändige Produktion "Ariadne auf Naxos", deren musikalische Leitung der junge Dirigent ebenfalls inne hatte, mit dem FAUST Preis 2020 ausgezeichnet.

Dominik Beykirch belegte Meisterkurse u.a. bei Bernard Haitink und Ton Koopman. (Dominik Beykirch / Matthias Eimer)

In der Saison 2020/2021 wird Dominik Beykirch mit der Staatskapelle Weimar und der norwegischen Geigerin Ragnhild Hemsing bei den Weilburger Schlosskonzerten zu Gast sein. Als Gastdirigent arbeitete Dominik Beykirch bereits mit zahlreichen renommierten Orchestern, wie den Sinfonieorchestern des HR, MDR, WDR und SWR, der Dresdner Philharmonie, den Duisburger Philharmonikern, der Jenaer Philharmonie u.a.

Vertrauen anderer Musiker

Überdies war Dominik Beykirch zu Gast am Staatstheater Kassel und dirigierte zahlreiche Vorstellungen in der Staatsoperette Dresden. Zudem leitete er Einstudierungen u.a. für Markus Poschner, Andres Orozco-Estrada und Christoph Eschenbach und arbeitete mit Solisten wie Jens Peter Maintz, Claudio Bohórquez, Danjulo Ishizaka, Jakob Spahn, Sebastian Manz, Wen-Sinn Yang, Sarah Willis, Harriet Krijgh, Michael Barenboim und Jan Vogler zusammen.

Preise ebneten den Weg

Zu seinen Auszeichnungen zählen unter anderem der 2. Preis beim Deutschen Dirigentenpreis 2017 und der erste Preis beim 6. Deutschen Hochschulwettbewerb Orchesterdirigieren. Dominik Beykirch war Stipendiat im Dirigentenforum des Deutschen Musikrates und stand von 2016 bis 2019 auf der Künstlerliste "Maestros von Morgen". In der Spielzeit 2013/14 war der Nachwuchsdirigent Assistent von Michael Sanderling bei der Dresdner Philharmonie.

Dominik Beykirch absolvierte seine musikalische Ausbildung an der Musikhochschule "Franz Liszt" Weimar in der Dirigierklasse von Prof. Nicolás Pasquet, Prof. Gunter Kahlert und Martin Hoff. Bereichernde künstlerische Impulse erhielt er parallel bei zahlreichen Meisterkursen u.a. bei Bernard Haitink, Colin Metters, Jukka-Pekka Saraste und Ton Koopman.

Mit dem Cello durch die Welt

Der Cellist Bryan Cheng wurde 1997 in Kanada geboren. Nachdem er als letzter Student des inzwischen verstorbenen russisch-kanadischen Cellisten und Dirigenten Yuli Turowsky acht Jahre lang von diesem geprägt wurde, ging Bryan Cheng an die Berliner Universität der Künste, wo er zur Zeit sein Bachelor-Studium bei Jens Peter Maintz abschließt.

Der Cellist Bryan Cheng spielt zur Zeit ein Violoncello von Stradivari aus dem Jahr 1696. (Bryan Cheng / Harald Hoffmann)

Bryan Cheng ist der erste Cellist, der beim Wettbewerb des Orchestre Symphonique de Montréal (2019) den Hauptpreis gewann, außerdem ist er Preisträger des VI. Internationalen Paulo Cello-Wettbewerbs (2018). Als Cellist des Cheng² Duo und Kammermusiker tritt Bryan Cheng weltweit auf.

Zu den Höhepunkten der Saison 2020-21 zählen Recitals in Dresden, Los Angeles, New York, Ottawa, Montréal und Vancouver, eine Europatournee mit dem Beethoven 250-Projekt des Duos, Auftritte beim Kammermusikfestival "Spannungen" in Heimbach, in der belgischen Queen Elisabeth Music Chapel, beim russischen Transsibirischen Kunstfestival und beim italienischen Trasimeno Festival.

Bryan Cheng hat bereits drei Alben beim Label audite veröffentlicht.

Mit schwarzem Holz Ausdruck finden

Der spanische Oboist Mariano Esteban Barco wurde 1994 in der Stadt Calanda in der Region Aragón geboren. Seinen ersten Oboenunterricht erhielt er im Alter von sechs Jahren. Bereits als Zehnjähriger wurde er Jungstudent bei Vicente Llimerá Dus und Miguel Enguidanos Tomas in Valencia. Seinen Bachelor absolvierte er an der "Escuela Superior de Música Reina Sofía" in Madrid unter Hansjörg Schellenberger und Víctor Ánchel.

Mariano Esteban Barco hat bei den führenden Oboisten der Welt studiert: bei Gregor Witt und in Meisterkursen von Albrecht Mayer. (Esteban Barco / Christian Alvarez)

Derzeit studiert er im Masterstudiengang bei Prof. Gregor Witt und Wolf-Markus Zschunke an der HMT Rostock. Weitere künstlerische Impulse erhielt der junge Musiker in Meisterkursen bei Cristina Gómez Godoy, Jacques Tys, David Walter, Maurice Bourgue, Ingo Goritzki und Albrecht Mayer.

Mit Preisen ins Orchesterleben

Zu seinen letzten Wettbewerbserfolgen gehörte im Jahr 2017 die Teilnahme am Semifinale des 66. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD in München und der 2. Preis beim VII. Internationalen Oboenwettbewerb "Giuseppe Tomassini" in Italien.

Orchestererfahrung sammelte er beim nationalen Jugendorchester Spaniens (JONDE), an der Komischen Oper Berlin, der Staatsoper Berlin und mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Als Solist gastierte Mariano Esteban Barco beim Valencia Symphony Orchestra und dem Münchener Kammerorchester. Seit September 2018 ist Mariano Esteban Barco im Rahmen eines Zeitvertrags als Oboist an der Deutschen Oper Berlin tätig.