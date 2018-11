Debüt im Deutschlandfunk Kultur Gezupft und gestrichen

vision string quartet

vision string quartet (Tim Kloecker)

Das vision string quartet hat sich innerhalb kürzester Zeit unter den jungen Streichquartetten etabliert. Mit seiner einzigartigen Wandlungsfähigkeit wechselt es zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire, Eigenkompositionen sowie Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock.

Debüt im Deutschlandfunk Kultur

Live aus dem Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Moderation: Tabea Süßmuth

Programm:

Franz Schubert

Streichquartettsatz c-Moll D 703

György Ligeti

Streichquartett Nr. 1 "Métamorphoses nocturnes"

ca. 20:50 Konzertpause

Ulrike Timm im Gespräch mit dem vision string quartet

Franz Schubert

Streichquartett d-Moll "Der Tod und das Mädchen"

vision string quartet:

Jakob Encke, 1. Violine

Daniel Stoll, 2. Violine

Sander Stuart, Viola

Leonard Disselhorst, Violoncello

Ihr Kammermusikstudium absolvieren die vier Musiker des vision string quartet beim Artemis Quartett in Berlin sowie bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg Quartetts, an der Escuela Superior de Música Reina Sofía in Madrid.

Weitere Impulse erhielten sie von Lehrern wie Heime Müller, Eberhardt Feltz und Gerhard Schulz sowie auf Meisterkursen des internationalen Kammermusik-Campus der Jeunesses Musicales, ProQuartet in Frankreich und der Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz, zu deren Stipendiaten sie gehören.

Zu den bisherigen Kammermusikpartnern zählen unter anderem Jörg Widmann, Eckart Runge vom Artemis Quartett, Haiou Zhang und Edicson Ruiz sowie das Quatuor les Dissonances, mit dem sie gemeinsam das Streichoktett von Felix Mendelssohn Bartholdy aufführten.

Im Januar 2016 gewann das Quartett beim Felix Mendelssohn Bartholdy Wettbewerb in Berlin den 1. Preis. Im November 2016 erspielte sich das junge Quartett beim internationalen Concours de Génève ebenfalls den 1. Preis sowie alle Sonderpreise.

Das Quartett trat u.a. in der Elbphilharmonie Hamburg, im Prinzregententheater München, im Concertgebouw Amsterdam, im Pariser Louvre sowie bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Thüringer Bachwochen und beim Podium Festival auf. Hinzu kamen Konzerttourneen durch Nordamerika, Brasilien, Asien, Griechenland, Portugal, Spanien, Österreich, Frankreich, England und Italien. Die Konzertformate des Quartetts sind dabei vielseitig, von Auftritten in den klassischen Konzertsälen über renommierte Musikfestivals bis hin zu "Dunkelkonzerten" in völliger Finsternis.

