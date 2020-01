Debüt im Deutschlandfunk Kultur Erbe Chopins - der Pianist Szymon Nehring

Moderation: Haino Rindler

Der polnische Pianist Szymon Nehring (http://szymonnehring.com / Bartek Barczyk)

Der polnische Pianist Szymon Nehring stellt sich in seinem Debüt mit Werken von Frédéric Chopin, Karol Szymanowski und Sergej Prokofjew vor.

Szymon Nehring war im Jahr 2017 der Gewinner des 15. Internationalen Klavierwettbewerbs "Arthur Rubinstein" in Tel Aviv. Er erspielte sich nicht nur den ersten Preis, sondern auch den Publikumspreis und mehrere Sonderpreise, u.a. eine Auszeichnung für die beste Interpretation eines Werkes von Frédéric Chopin.

Schon zuvor war der junge Pole sehr erfolgreich. 2015 wurde er mit einem Krystian Zimerman-Stipendium gefördert und war Finalist des 17. Internationalen Chopin-Wettbewerbs in Warschau, der ihn mit dem Publikumspreis und einigen Sonderpreisen ehrte.

Szymon Nehring wurde in den Jahren 2013-2017 von Stefan Wojtas an der Musikakademie in Bydgoszcz ausgsebildet. Seit Herbst 2017 studiert er bei Boris Berman an der Yale School of Music in New Haven / USA.

Seine 2015 aufgenommene Debüt-CD mit Werken polnischer Komponisten erhielt den "Fryderyk Award" 2016 in der Kategorie "Album des Jahres – Solo Recital" der polnischen Phono-Akademie, außerdem den Joker des Magazins Crescendo und den Supersonic Award des Pizzicato Magazins. 2016 veöffentlichte er Chopins Klavierkonzerte mit der Sinfonietta Cracovia unter der Leitung von Jurek Dybał und Krzysztof Pendereckis Klavierkonzert "Auferstehung" unter Leitung des Komponisten. Die vierte und jüngste Einspielung umfasst Musik von Frederic Chopin, interpretiert auf einem Instrument der Epoche, einem Erard-Flügel von 1858.

Szymon Nehring gastierte bereits in Russland, China, der Ukraine, Estland, Ungarn, Rumänien, Österreich, Frankreich, Norwegen, Italien, Israel, Argentinien, Brasilien, Chile, Kanada und den USA.

Als Solist trat er mit zahlreichen namhaften Orchestern auf, u.a. dem Warsaw Philharmonic Orchestra, dem Santander Orchestra, dem Israel Symphony Orchestra, den Bamberger Symphonikern und dem L'Orchestre Philharmonique de Marseille. Dabei arbeitete er mit Dirigenten wie Pablo Heras-Casado, Karina Canellakis, Giancarlo Guerrero, Omer Meir Wellber, John Axelrod, Lawrence Foster, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk und Grzegorz Nowak zusammen. Nehring musizierte u.a. in der Carnegie Hall, der Wigmore Hall, in der Elbphilharmonie Hamburg, dem Musikverein Wien sowie in Tel Aviv und Jerusalem.

Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

20 Uhr

Frédéric Chopin

Drei Mazurken für Klavier op. 56



Frédéric Chopin

Sonate für Klavier Nr. 3 h-Moll op. 58

Pause

Karol Szymanowski

Nr. 1-4, aus: 20 Mazurken für Klavier op. 50

Sergej Prokofiew

Sonate für Klavier Nr. 6 A-Dur op. 82

Szymon Nehring, Klavier

