Debatte um Nazihintergrund Geerbtes Geld mit dunkler Vergangenheit

Moderation: Massimo Maio

Debatte um Nazivergangenheit: Im Zuge der Friedrich Christian Flick Collection 2004 in Berlin wurde auch auf die Verwicklung der Familie Flick mit dem Naziregime hingewiesen. (mago / PEMAX)

Eine Buchhändlerin in Berlin ist auf Instagram in der Kritik. Nicht weil sie feministische und queere Literatur im Angebot hat, sondern weil ihre Vorfahren Nazis gewesen waren und sie dies nicht transparent gemacht hatte.

Auf Instagram wird über von Nazivorfahren geerbtes Geld diskutiert. Auslöser war ein Video der Künstlerin Moshtari Hilal und des politischen Geografen Sinthujan Varatharajah, in dem die beiden sich auf heutige Verstrickungen von Geld und Macht beziehen, deren Ursprung sie in der Zeit des Nationalsozialismus ausmachen. Dabei knüpfen sie zudem an eine seit vielen Jahren laufende Debatte um Nazi-Geld im Kunstbetrieb an, wie beispielsweise die Diskussion Anfang der 2000er-Jahre um die Friedrich Christian Flick Collection.

Namentlich wird in dem Onlinegespräch eine Buchhändlerin in Neukölln genannt, die in ihrem Laden "She said" ausschließlich Literatur von Frauen und queeren Autorinnen verkauft. Doch ihr "Nazihintergrund" – so war unter anderem der Urgroßvater ein General der Wehrmacht und beim Überfall auf Polen beteiligt – sei "nicht transparent und "nicht offen kommuniziert", somit sei dies "sehr kompliziert".

Andere Stimmen finden indes einerseits die Diskussion wichtig, doch fragen andererseits, ob durch das Ziel eine feministisch-queere Bücherei nicht andere, weit mächtigere Nazinachfahren in den Hintergrund rückten, die nicht mit ihren Vorfahren gebrochen haben.

Wokes Umfeld

Die Journalistin Katharina Kühn hat sich das Video angesehen. Für sie sei es interessant, "wer die Debatte angestoßen hat: Kinder von Geflüchteten". Hinzu käme aber noch, in welcher Szene die Debatte geführt werde: "ein linkes, wokes, also sich seiner Privilegien bewusstes, antirassistisches Umfeld".

Gerade in dieser Subkultur sei auch die aus dem deutschen Adel kommende Buchhändlerin verortet. Diese hat nun auch reagiert und eingeräumt, dass es falsch gewesen sei, nicht darüber nachgedacht zu haben, ihre Familiengeschichte öffentlich zu thematisieren.

(rzr)