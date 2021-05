Debatte um Kurzstreckenflüge Der Eisenbahn gehört die Zukunft

Ulrike Guérot im Gespräch mit Anke Schaefer

Europa hat eine Tradition des Zugfahrens und sollte wieder vom Flieger auf die Schiene umsteigen, findet Ulrike Guérot. (Unsplash / Jennifer Latuperisa Andresen)

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bezweifelt, dass Kurzstreckenflüge eine Perspektive haben. Ihr gibt die Politologin Ulrike Guérot recht. Sie argumentiert mit den Klimazielen der EU - und kann auf gute Literatur verweisen.

"Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben": Diese Meinung hat Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, in einem Interview geäußert – und damit prompt eine Verbotsdebatte ausgelöst. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot findet Baerbocks Idee indes "völlig vernünftig". Schließlich habe sich die Europäische Union zu dem Ziel verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und lehrt an der Donau-Universität Krems. (imago / IPON)

Dafür könne es "keine bessere Idee" geben, als von Hamburg nach Budapest oder von Kopenhagen nach Barcelona Schnellzüge zu benutzen, findet Guérot. Infolge der Coronakrise seien im Rettungspaket der EU bereits "größere Summen" für ein europäisches Schienennetz vorgesehen.

Morgens in Mailand, am Abend in Paris per Zug

Die Politologin erinnert zudem an die gute alte Tradition des Zugfahrens: "Wir kommen ja daher", sagt sie und verweist auf die Transsibirische Eisenbahn und den Orientexpress, dem Agatha Christie mit ihrem Kriminalroman "Mord im Orientexpress" ein literarisches Denkmal setzte.

"Wir sind ja von den Zügen auf die Flieger umgestiegen und wir können zurück umsteigen", ist Guérot überzeugt. Schon in den Tagebüchern von John Maynard Keynes sei zu lesen, dass dieser "morgens in Mailand und zum Mittagessen in Nizza" war und am Abend "einen Termin in Paris" hatte. "Das haben die alles damals mit Zügen gemacht. Dann können wir das doch 100 Jahre später auch."

Die österreichische Bahn ÖBB baue bereits ihr Nachtzug-Angebot aus, man könne "perfekt von Berlin nach Wien" fahren, so Guérot weiter. "Die Eisenbahn ist die Zukunft." Zu fliegen empfindet Guérot nicht als Luxus, im Gegenteil: Flughäfen seien "Hochsicherheitsapparate" geworden, in denen "jeder Lippenstift gescreent" werde. Für diejenigen, die dennoch weiter fliegen wollten, hat Guérot diesen Trost: "Es wird ja auch an einem Flugzeug gebaut, das mit Solarzellen funktioniert." Nur werde die Entwicklung vielleicht noch 20 Jahre dauern.

