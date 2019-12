Kulturnachrichten

Sonntag, 15. Dezember 2019

Debatte um Klimaschutz prägt neue Wörter Die Debatte um Klimaschutz hat neue Wörter des Jahres 2019 geprägt. Das zeigt das Wörterbuch der Neologismen. Dafür hat das Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) zum Jahresende eine ganze Reihe von Wortschöpfungen gesammelt. Im Wörterbuch findet man jetzt etwa den "Elektrotretroller", auch bekannt als "E-Scooter". Den nutzen Menschen, wenn sie etwa zum "Unverpacktladen" fahren, wo Lebensmittel und andere Waren lose angeboten werden. Dort könnte der umweltbewusste Einkäufer sich Produkte des "Urban Farming" besorgen. Das sind Gemüse oder Obst aus Anbau auf städtischen Flächen oder Hausdächern. Auch die "Flugscham" darf nicht fehlen, ein mulmiges Gefühl, wenn man - wissend um dessen Abgase - in den Flieger steigt.

Archäologen entdecken Mini-Sphinx in Ägypten In Ägypten haben Archäologen bei Ausgrabungen eine Miniatur-Sphinx entdeckt. Die sehr gut erhaltene Statue sei 35 Zentimeter hoch und habe eine Länge von 55 Zentimetern, sagte der für Mittelägypten zuständige Antiquitätendirektor Dschamal al-Samstaui am Samstag. Die feinen Details des Gesichts zeigten die Fähigkeiten der alten ägyptischen Künstler. Die Statue sei in der Nekropole Tuna al-Dschabal in der mittelägyptischen Provinz Minja gefunden worden. Die Sphinx ist ein ägyptisches Fabelwesen, häufig mit dem Körper eines Löwen und dem Gesicht eines Menschen. Die berühmteste Sphinx steht in Giseh bei Kairo nahe den Pyramiden. In den vergangenen Monaten hatten die Antikenbehörden des nordafrikanischen Landes immer wieder historische Ausgrabungsstücke präsentiert.

Oscar-Preisträgerin Sally Field bei Klimaprotest Die US-amerikanische Schauspielerin Sally Field hat in Washington mehr Engagement gegen den Klimawandel angemahnt. "Wir können uns nicht in unseren Komfortzonen, auf unseren Sofas zurücklehnen und uns fragen: Was können wir tun?", sagte die 73-Jährige am Freitag, wo sie sich einer Protestaktion ihrer Kollegin Jane Fonda anschloss. "Wir können etwas tun", sagte Field. Die zweifache Oscar-Preisträgerin wurde im Zuge der Kundgebung vor dem Kapitol von der Polizei abgeführt, wie auf der Twitterseite der Aktion "Fire Drill Fridays" auf Videos zu sehen ist. Auch Fonda wurde in den vergangenen Wochen bei dem Klimaprotest festgenommen. "Fire Drill" bedeutet Brandschutzübung.

Chorfenster von Tony Cragg in Dorfkirche zu sehen In der Dorfkirche von Großbadegast, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, wurden am Samstag die neuen Chorfenster des britischen Künstlers Tony Cragg eingeweiht. Der Bildhauer war krankheitsbedingt nicht dabei. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hingegen nahm an der Zeremonie teil. Cragg habe in den vergangenen Monaten drei abstrakte Fenster in Blau- und Gelbtönen gestaltet und sich dafür an mathematischen Formeln und Symbolen bedient, teilte die Evangelische Landeskirche Anhalts in Dessau-Roßlau mit. Die Werke zeigten, dass Naturwissenschaft und Religion in einen Dialog treten könnten, hieß es. Cragg wurde im diesjährigen Ranking "Kunstkompass" als einer der wichtigsten Künstler weltweit aufgeführt. Der 70-Jährige stammt gebürtig aus Liverpool. Er lebt in Wuppertal, wo er den Skulpturenpark Waldfrieden schuf, in dem zahlreiche Werke von ihm und anderen bekannten Künstlern gezeigt werden.