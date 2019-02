Kulturnachrichten

Montag, 18. Februar 2019

Debatte um freien Eintritt in Museen Vorsitzende des Bundestagsausschusses für mehr Experimente In der Diskussion um freien Eintritt in Museen wünscht sich die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, Katrin Budde, mehr Experimentierfreudigkeit. "Ich wäre dafür, vieles mal auszuprobieren", sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Es gehe darum zu testen, "ob man wirklich Geld verliert, wenn man andere Modelle versucht". Auslöser der Debatte sind Pläne, im künftigen Humboldt Forum im Berliner Schloss keinen Eintritt zu verlangen. Das rund 600 Millionen Euro teure Museums- und Kulturzentrum soll von Ende 2019 an schrittweise öffnen. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen das Deutsche Historische Museum sowie die Museumsinsel mit zahlreichen hochkarätigen Einrichtungen, die Eintritt verlangen.

Grabstätte von Karl Marx in London erneut geschändet "Doktrin des Hasses" und "Architekt des Genozids" auf Grabplatte geschmiert Unbekannte haben erneut das Grab des Philosophen und Ökonomen Karl Marx am Londoner Highgate-Friedhof beschädigt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Sonntag berichtete, hatten die Vandalen auf Englisch die Schriftzüge "Doktrin des Hasses" und "Architekt des Genozids" mit roter Farbe auf die Grabplatte geschmiert. Die Polizei suche jetzt nach Zeugen, hieß es. "Was auch immer man von dem Vermächtnis von Marx hält, dies ist nicht die Art, sich auszudrücken", schrieb die Friedhofsverwaltung auf einem nicht verifizierten Twitter-Account. Erst vor wenigen Tagen war der Name des kommunistischen Vordenkers aus einer Marmorplatte entfernt worden - wohl mit einem Hammer.

Neuer Iffland-Ringträger noch unbekannt Nach Bruno Ganz' Tod bekommt die Schauspiel-Auszeichnung einen neuen Träger Fast 23 Jahre ist es her, dass Bruno Ganz den legendären Iffland-Ring als bester deutschsprachiger Schauspieler entgegennahm. Den Ring erhält der "jeweils bedeutendste und würdigste Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters" auf Lebenszeit. Der drei Monate zuvor gestorbene österreichische Volksschauspieler Josef Meinrad hatte Bruno Ganz in seinem Vermächtnis als neuen Träger des Preises bestimmt. Wer ihn bekommt, muss sich innerhalb von drei Monaten bereits für einen Nachfolger entscheiden und den Namen in einem versiegelten Kuvert im österreichischen Kunstministerium deponieren. Zu den so Geehrten gehörten zuvor Albert Bassermann (1867-1952) und Werner Krauß (1884-1959).

Proteste im Britischen Museum gegen Sponsor BP "British Museum proudly presendet by climate change" Hunderte Menschen protestierten im britischen Museum in London gegen die Ölfirma BP als Sponsor der Kultureinrichtung. Das meldeten britische Zeitungen. Die Aktivisten trugen Protesttafeln die einen Zusammenhang zwischen dem Konzern, Umweltverschmutzung, Raubkunst und und dem Irakkrieg knüpften: "British Museum proudly presendet by climate change", “Crisis colonialism” und “Stolen objects”. Anlass ist die von BP gesponsorte Ausstellung "I am Ashurbanipal", die irakische Exponate zeigt. Einige sollen den Aktivisten zufolge Raubkunst aus der ottomanischen Zeit vor der Staatsgründung sein. Das Britische Museum bestreitet das. Eine Sprecherin der Initiative „BP or not BP“ beklagte, in dem die Firma Ausstellungen sponsore, würde sie sich den Anschein bürgerschaftlichen Engagements geben, während sie tatsächlich eine der destruktivsten Firmen überhaupt sei. BP habe im Nahen Osten Wohlstand versprochen, stattdessen aber Umweltverschmutzung, Korruption und Armut hinterlassen.