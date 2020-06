Kulturnachrichten

Sonntag, 14. Juni 2020

Debatte um das Wort "Rasse" im Grundgesetz Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hat ebenfalls für eine Streichung des Begriffs "Rasse" aus dem Grundgesetz plädiert. Dies hatten zuvor die Grünen-Politiker Robert Habeck und Aminata Touré angeregt. Sie sei dafür, dass "Rasse" durch eine andere Formulierung ersetzt werde, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Hierzu sollte der Rat von Verfassungsrechtlern, Wissenschaftlern und anderen Experten eingeholt werden. Das Wort "Rasse" findet sich in Artikel 3 des Grundgesetzes. Kritiker des Begriffs verweisen darauf, dass "Rasse" eine rein biologische Bedeutung hat und wegen der willkürlichen Auswahl von Eigenschaften als überholt gilt. Andere Stimmen verweisen darauf, dass sich das Wort im Grundgesetz gerade gegen konstruierte oder abwegige Vorstellungen richtet, wonach Menschen nach vermeintlich vererbbaren Merkmalen unterschieden werden könnten.

Salzburger Festspiele nicht in Gefahr Der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, sieht aufgrund der Corona-Pandemie keine akute Bedrohung für sein Festival. Die Situation sei aber nicht ungefährlich, sagte Hinterhäuser im ORF-Radio. Nach der Krise, wann auch immer sie vorbei sein möge, würde sich vieles im System ändern, so der Kulturmanager. Das betreffe auch die Frage, was Festspiele bedeuten und wozu man finanziell in der Lage sei. Die unvorhergesehenen Ausgaben der Regierungen zur Bewältigung der Krise müssten eines Tages auch wieder zurückgezahlt werden. Da werde kein gesellschaftlicher Bereich verschont bleiben, so Hinterhäuser. Das Klassik-Festival feiert in diesem Jahr in abgespeckter und gekürzter Form sein 100. Jubiläum.

Der Verleger Jörg Schröder ist gestorben Der Verleger, Buchgestalter und Schriftsteler Jörg Schröder ist im Alter von 81 Jahren in Berlin gestorben. Das hat seine langjährige Lebensgefährtin und Mitarbeiterin Barbara Kalender im Blog der "taz" mitgeteilt. Nach seiner Tätigkeit für den Melzer-Verlag in Darmstadt gründete er 1969 den März-Verlag. Als denkwürdigsten und wichtigsten Titel bezeichnete er später das Aufklärungsbuch "Sexfront" von Günther Amendt. Gegen sein Enthüllungsbuch "Siegfried", in dem er dem Schriftsteller Ernst Herhaus sein Leben erzählte, gab es in den 1970er-Jahren zahlreiche einstweilige Verfügungen und Prozesse. In den letzten Jahren veröffentlichten Jörg Schröder und Barbara Kalender über 1400 Beiträge in ihrem Autorenblog in der "taz".

Rechte Demonstranten versammeln sich vor Churchill-Denkmal in London Hunderte rechte Demonstranten und Fußballfans haben in London auf dem Parliament Square protestiert. Einige warfen Flaschen und Dosen auf Polizisten, Einsatzkräfte zu Pferd drängten die Menge auf dem Platz auseinander. Als Grund für ihren Protest erklärten die Teilnehmer, sie wollten die historischen Denkmäler schützen, die in den vergangenen Tagen von Rassismusgegnern ins Visier genommen worden waren. In der Debatte geht es um das Erbe des British Empire und dessen Rolle im Sklavenhandel. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten die Behörden vor Demonstrationen gewarnt. Eine Londoner Gruppe der Bewegung Black Lives Matter hatte ihre Demonstration wegen der rechten Gegendemonstranten abgesagt. Kleinere Gruppen von Rassismusgegnern versammelten sich dennoch. Vorab hatten Behördenvertreter Zusammenstöße befürchtet.

Nobelpreisträger: Angst und Humor sind in der Krise wichtig Für den türkischen Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk sind in der Corona-Krise sowohl Angst als auch Humor wichtig. "Ich bin der Meinung, dass all diese Quarantänen funktionieren, wenn die Menschen Angst haben", sagte Pamuk der "Welt". Er habe in dieser Zeit gelernt, seine Angst zu respektieren. "Meine Angst hat mich gelehrt bescheiden zu sein, sie hat mir Demut gezeigt und mich dazu gebracht, mehr an andere zu denken, mich solidarisch zu fühlen, als Teil einer Gemeinschaft", so der Autor, der in Istanbul lebt. Zugleich beunruhige ihn, dass er seinen Sinn für Humor verliere. "Es ist nicht leicht humorvoll zu bleiben oder ironisch, viele Leute haben damit Probleme. Auch das gehört zu den Herausforderungen eines Schriftstellers", so Pamuk. Der Literaturnobelpreisträger von 2006 schreibt seit einigen Jahren an einem Buch über die dritte Pest-Pandemie von 1900. Es soll im kommenden Jahr erscheinen.