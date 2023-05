Vor dem Muttertag am 14. Mai

Dabei ist der Muttertag von seinem Ursprung her ein durchaus fortschrittlicher Feiertag: Erfunden hat ihn im Jahr 1908 die - ledige und kinderlose - Amerikanerin Anna Marie Jarvis in West Virginia. Sie wollte damit ihrer Mutter ein Andenken setzen, die sich für eine bessere medizinische Versorgung von Müttern und deren Kindern sowie von Kriegsheimkehrern einsetzte. Gemeinsam sollten Frauen an diesem Tag Flagge zeigen für Solidarität untereinander, soziale Dienste und gegen Kriegseinsätze. 1914 wurde der Tag in den USA als Zeichen der Verehrung der Mutter ein nationaler Feiertag.