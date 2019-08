DDR-Bürgerrechtler Schefke über die Ostdeutschen "Manchmal denke ich: Es geht uns zu gut"

Siegbert Schefke im Gespräch mit Ute Welty

Der Journalist Siegbert Schefke erinnert sich auf dem Turm der Reformierten Kirche in Leipzig an die Wende. Am 9. Oktober 1989 filmte er mit seinem Kollegen Aram Radomski eine Montagsdemo vom Turm der Kirche aus. Die Bilder gelangten in den Westen. (Jan Woitas / dpa)

Vor 30 Jahren lieferte er die Bilder vom Ende der DDR: Als Kameramann filmte Siegbert Schefke die Großdemos in Leipzig im Oktober 1989. Heute kann der Journalist die Wut vieler Ostdeutscher auf die Bundesregierung nicht verstehen.

Der DDR-Bürgerrechtler Siegbert Schefke spielte im Wendeherbst 1989 eine zentrale Rolle. Er filmte die Montagsdemonstrationen vom Kirchturm der Reformierten Kirche in Leipzig und schmuggelte die Filme in den Westen. Bekannt machte er – über die Grenzen der DDR hinaus - insbesondere Bilder von einer Großdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig.

Über persönliche Kontakte vermittelten er und sein Mitstreiter Aram Radomski das Bildmaterial an westliche Fernsehanstalten. "Wir haben uns so einen Kurierdienst aufgebaut - mit Menschen, die an der Grenze nicht kontrolliert werden", erzählt er in unserem Programm. Ein Spiegel-Redakteur habe die leeren Video-Kassetten in die DDR und die vollen aus der DDR herausgebracht.

"Toll, wie sich die Stadt verändert hat"

Wenn er heute manchmal auf dem Kirchturm in Leipzig stehe, dem Drehort des Jahres 1989, dann ziehe er eine positive Bilanz der Wendezeit: "Das finde ich schon toll, wie sich die Stadt verändert hat. Das ist für mich der Beweis, dass es sich gelohnt hat."

Nicht nachvollziehen könne er, wie heftig die Kritik an der Bundesregierung unter Teilen der Ostdeutschen heute sei. "Manchmal denke ich schon: Es geht uns zu gut. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von teilweise unter fünf Prozent. Vielleicht ist es nicht allen klar, dass wir nicht alle 10.000 Euro im Monat verdienen können – oder 5000 Euro, sondern dass man sich auch mit ein bisschen weniger zufrieden geben muss."

Er glaube, dass die ostdeutsche Bevölkerung aktuell "manchmal zu sehr im Mittelpunkt und unter dem Brennglas der Beobachtung" stehe. Die drei Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Thüringen, in denen jetzt Landtagswahlen anstehen, hätten zusammen gerade mal acht Millionen Einwohner. Insgesamt habe Deutschland aber 82 Millionen Einwohner. "So wichtig sind wir eigentlich auch nicht", meint der Bildjournalist über die Ostdeutschen.

(huc)

Blick auf die Montagsdemonstration: Siegbert Schefke filmte am 9. Oktober 1989 vom Turm der Reformierten Kirche in Leipzig. (transit-Verlag/ Siegbert Schefke)

Film über den Städtezerfall in der DDR, SFB 1989, 8:22 Minuten

Kamera: Aram Radomski, Siegbert Schefke; Schnitt/Text: Roland Jahn

Siegbert Schefkes Buch "Als die Angst die Seite wechselte" ist im Berliner Transit-Verlag erschienen. Weitere Filme von Siegbert Schefke sind auf seiner Website zu sehen.