Ein Wiedersehen mit Speijbl und Hurvinek: 1988 sprach Sylvia Hanisch im Jugendprogramm des DDR-Rundfunks mit den zwei berühmtesten Marionetten des tschechischen Puppentheaters in Prag. Mehr

Am 23. Oktober vor 65 Jahren begann der ungarische Volksaufstand. Er dauerte bis zum 11. November 1956, als die sowjetischen Streitkräfte den letzten bewaffneten Widerstand in der ungarischen Hauptstadt zerschlugen. Dazwischen: die Hoffnung der Menschen auf echte Freiheit und Demokratie. Mehr

Die RIAS-Reihe "Es geschah in Berlin" griff Fälle aus den Protokollen der West-Berliner Polizei auf. In "Der Strauchdieb" versucht ein kleiner Gauner, ein zu großes Ding zu drehen, der zweite Beitrag ist eine Zeitreise in die tiefste DDR und BRD.Mehr