David Yaffe: "Joni Mitchell - Ein Porträt" Von der kanadischen Prärie bis zur prominenten Folk-Musikerin

Von Olga Hochweis

Die Biografie „Joni Mitchell-Ein Porträt“ nähert sich einer Ikone der Musikgeschichte. (Getty Images / Jack Robinson)

Seit mehr als 50 Jahren gehört Joni Mitchell zu den bekanntesten Folk-Musikerinnen der Welt. Die kenntnisreiche Biografie des Buchautors David Yaffe fällt etwas zu wohlwollend aus und spart mit Kritik.

Joni Mitchell ist eine Ikone der Musikgeschichte. Neunzehn Alben, darunter viele Meisterwerke, hat sie seit ihrem Debüt 1968 veröffentlicht, und dabei große Unabhängigkeit bewiesen. Nicht zuletzt auch in der Wahl ihrer vielen Musik-und Liebespartner, die ein "Who’s Who" der US-amerikanischen Musikszene abbilden.

Mitchells letztes Album "Shine" erschien 2007, und das war auch das Jahr, in dem der US-Buchautor David Yaffe sie erstmals interviewt hat. Vor drei Jahren erschien in den USA seine vielgelobte Mitchell-Biographie "Reckless Daughter". Jetzt liegt das Buch auf Deutsch vor, unter dem Titel "Joni Mitchell – Ein Porträt". Knapp 600 Seiten sind dabei zusammengekommen.

Wirklich alles kommt vor

Auf denen nähert sich Yaffe seinem Subjekt, passend zu seinem Beruf als Professor für Geisteswissenschaften, sehr wohlstrukturiert. Er hat eine riesige, gut sortierte Materialfülle mit mehr als 50 Interviewpartnern gesammelt und in 33 chronologisch aufgebauten Kapiteln aufbereitet. Von Mitchells Kindheit in der kanadischen Prärie über ihre Mega-Erfolge in den 1970ern, den Frust in den 1980ern und ihre Jahre des Schweigens, bis hin zur Gehirnblutung 2015, von der sie sich inzwischen erholt hat, kommt alles vor.

Im Zentrum: Mitchells 19 Alben, deren jeweilige Entstehung und die dazugehörigen privaten und beruflichen Umstände. Im Anhang listet Yaffe sogar auf, welche Interviews und Quellen anderer Kolleginnen und Kollegen er jeweils verwendet hat.

Es fehlt die Distanz

Trotz dieses wissenschaftlichen Anstrichs ist von der ersten Seite an klar, daß Yaffe vor allem ein ganz großer Mitchell-Fan ist und zwei Seelen in seiner Brust schlagen.

Jahrelang sprach Mitchell nicht mit dem Autor, da ihr missfiel, dass er in einem Artikel für die "New York Times" das Haus der Musikerin in Kalifornien als "Middle Class" beschrieben hatte. Er schildert in dem Buch, wie sie ihn deshalb zur Schnecke gemacht habe.

Es scheint, als hätte diese Erfahrung das Buch grundiert: Die Lady bloß nicht noch einmal verärgern. Entsprechend wohlwollend liest sich vieles. Kritik wird eher ausgespart oder relativiert. Dennoch ist das Werk mit viel Akribie und Kenntnis geschrieben, sodass es sich zu lesen lohnt.

David Yaffe: Joni Mitchell – Ein Porträt

Aus dem Amerikanischen von Michael Kellner, mit einem Nachwort von Thomas Steinfeld

Verlag Matthes & Seitz Berlin

592 Seiten, 28 Euro