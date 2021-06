David Linx "Skin in the Game" Geschmackssicher und hochvirtuos

Preisgekrönter Belgier: David Linx, der Frankreich als "das Land des Jazz" bezeichnete. (dpa / BELGA | Laurie Dieffembacq)

David Linx ist nicht "nur" ein unfassbar begabter Sänger, er ist seit langem auch ein aktiver Komponist. Vom Jazzgesang, wie der von Ella Fitzgerad, geprägt, setzt sich der Großteil seines Repertoires aus Eigenkompositionen zusammen.

Der Sänger David Linx wurde 1965 in Brüssel geboren, er lebt aber seit den 1990er-Jahren in Frankreich und wurde von der dortigen Szene mit offenen Armen empfangen. Inspiriert von großen Persönlichkeiten des Jazzgesanges wie Ella Fitzgerald, Betty Carter oder Mark Murphy hat Linx schon lange sein eigenes Klanguniversum geschaffen.

Keine Schublade für Linx

Geschmackssicher und hochvirtuos gestaltet er seine Musik, die in keine Schublade passt. Dokumentiert wurde sein großes Ausdrucksspektrum mittlerweile auf 30 Alben unter eigenem Namen. Im letzten Jahr hat er das hochgelobte Album "Skin in the Game" veröffentlicht, auf dem er u.a. vom exzellenten Pianisten Grégory Privat begleitet wird.

Das Repertoire dieses Albums präsentierte Linx im Herbst 2020 im Pariser Club "New Morning".

David Linx "Skin in the game":



David Linx, Gesang

Grégory Privat, Klavier

Manu Codjia, Gitarre

Chris Jennings, Bass

New Morning, Paris

Aufzeichnung vom 12. Oktober 2020 im Pariser Club "New Morning"