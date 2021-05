Dating Warum brauchen wir immer Selbstbestätigung?

Sich online kennengelernt zu haben, sollte doch mittlerweile ganz normal sein - oder? (picture alliance / Wedel / Kirchner-Media)

Dass man sich online kennengelernt hat, darf man doch heute wohl einfach offen sagen, ohne schiefe Blicke zu bekommen. Oder vielleicht lieber doch nicht?

Die Menschen, die eher abfällig wenn nicht sogar mitleidig auf Menschen herabblicken, die sich online kennengelernt haben, sind meistens die, die schon lange verheiratet sind und eigentlich keine Ahnung davon haben, wie anstrengend es ist, neben dem Beruf auch noch die große Liebe zu finden. Über diese These spricht Vero Schreiegg in "Off the Record" mit der Musikjournalistin Friederike Schröder.

Leute treffen für den Ego-Boost

Es geht ums Dating und dabei vor allem auch um die Frage: Wie viel Ego steckt eigentlich auch im Dating? Na klar trifft man sich zu Dates, um Leute kennenzulernen. Aber natürlich auch für die Selbstbestätigung. Wir alle verteilen doch lieber Körbe, als sie zu bekommen. Egal wie es ausgeht: Man hat danach immerhin eine neue Anekdote. Und von denen gibt‘s in dieser Folge zum Glück ausreichend.



Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Dating? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

