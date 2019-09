Das Vokalensemble sirventes berlin NoonSong - Musikalischer Gottesdienst

Von Claus Fischer

Mit Gesang lädt das Ensemble "sirventes berlin" die Gemeinde und andere Gäste in die Kirche ein. (sirventes berlin / Ekko von Schwichow)

Musik, Einkehr und Besinnung inmitten der Hektik in der Großstadt. Das bieten Dirigent Stefan Schuck und sein Ensemble "sirventes berlin" den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Mal pro Woche.

Samstag, 12 Uhr, in der Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin-Wilmersdorf: Musik und Liturgie mit dem Ensemble sirventes berlin unter der Leitung von Stefan Schuck. Seit mehr als zehn Jahren singen acht Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles geistliche Chorwerke von der Renaissance bis zur Gegenwart in einer auf jahrhundealten Traditionen basierenden liturgischen Form.

Immer wieder erklingen selten gehörte Kompositionen, aber auch Uraufführungen. Vorbild ist die englische Tradition der Abendandacht des Evensongs.

Das Repertoire von "sirventes berlin" ist enorm groß. (NonnSong / Ekko von Schwichow)

Für sein Engagement wurde Chorleiter Stefan Schuck Anfang Juli sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Claus Fischer hat mit Mitwirkenden und Mitgliedern des Fördervereins und der Kirchengemeinde gesprochen. Der "NoonSong" ist ein Moment der Einkehr inmitten der Hektik in der Großstadt. Jeden Samstag um 12 Uhr.