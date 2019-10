Das Museum und das Narrativ der Nation Die Erfindung der Entdeckung Über Preußen, Kolonialreisen, Museumsstücke und das Narrativ der Nation Feature, 52 min Von Serotonin

In der Ära des Wilhelminismus waren die Preußen mit der Konstruktion der deutschen Nation beschäftigt und demonstrierten das durch imperatorische Forschungsreisen in ferne Länder. Wenige davon wurden deutsche Kolonien, andere lieferten Fundstücke für Museen, die neuen Repräsentationsanstalten des Bürgertums. Oft aber führten die Wege auch in die Irre oder zu Reisen ins Esoterische. Ausgehend von einem Exponat im Naturkundemuseum zeigen die Autoren, wie das "nervöse Zeitalter" die Voraussetzungen für unsere Moderne ausgebrütet hat.

Die Erfindung der Entdeckung

Über Preußen, Kolonialreisen, Museumsstücke und das Narrativ der Nation

Von Serotonin

Serotonin ist das Autorenduo Marie-Luise Goerke und Matthias Pusch, 1964 und 1963 in Berlin geboren. Die Japanologin und der studierte Robotiker schreiben und produzieren seit 2002 in ihrem eigenen Studio Hörspiele, Hörbücher, Features: "Nummer 1295 oder Wie werde ich ein Star?" (SWR 2014), "Scheitern für Fortgeschrittene" (WDR 2005), "Freeter. Tokios digitale Tagelöhner" (Autorenproduktion für WDR/SWR/DKultur 2011), "Der Kapitän segelt nach Amazon" (Autorenproduktion/SWR 2015). Zuletzt: "Die Verschiebung" (SWR 2019).