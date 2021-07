Das Geschäft mit der inneren Unruhe Der Achtsamkeitsboom Freistil, 55 min Von Susanne Luerweg und Sabine Oelze Das Leben des postglobalen, postfaktischen Ichs befindet sich in der Disbalance - das jedenfalls suggerieren Apps, Seminare und Coachings. Dagegen hilft Meditation, Entspannung, Achtsamkeit. Oder?

Was ist dran am Achtsamkeitsboom? (Imago/Westend61)

Meditationsmethoden, Achtsamkeitstrainings und Entspannungsverfahren haben eine eigene Bewusstseinsindustrie hervorgebracht. Selbstoptimierung, Resilienz im Berufsleben, bessere Work-Life-Balance heißen die Erfolgsformeln der postmodernen Gesellschaft. Der Zukunftsforscher Matthias Horx spricht davon, dass Achtsamkeit in den nächsten Jahrzehnten in allen Lebensbereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft prägend sein wird.

Was passiert, wenn Achtsamkeit in Narzissmus umschlägt? Das könnte tödlich enden, wie es der Krimiautor Karsten Dusse ironisch in seinem Bestseller „Achtsam morden“ beschreibt.

Geht es wirklich darum, gut zu sich zu sein, oder nur darum, der immer größeren Belastungen Herr zu werden, den Stress zu bewältigen, ohne seine Ursachen zu beseitigen? Das jedenfalls kritisieren Soziologen an der neuen Bewegung.

Der Achtsamkeitsboom

Das Geschäft mit der inneren Unruhe

Von Susanne Luerweg und Sabine Oelze



Regie: Uta Reitz

Es sprachen: Sigrid Burkholder, Martin Bross und Moritz Heidelbach

Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Hannah Steeger

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2021