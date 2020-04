Das Folkduo Katiju aus Dresden Bossa Nova, Saudade und Lieder aus Anatolien

Von Grit Friedrich

Das Folkduo Katiju (Mariella Vagabundo )

Sehnsuchtsvoller Gesang und virtuoses Gitarrenspiel. Das Duo Katiju aus Dresden erforscht orientalische und afrobrasilianische Klangwelten. Mit "Katiju" erschien 2019 das Debütalbum des außergewöhnlichen Duos.

"Katiju" heißt das Duo der Sängerin Evin Küçükal und der Gitarristin Julia Schüler. Kennengelernt haben sich die beiden an der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" in Dresden. Hier gibt es einen einzigartigen, sehr offen konzipierten Studiengang für Jazz/ Rock/ Pop, der viele junge Musiker in die Elbestadt lockt, und genau hier haben sich die beiden Musikerinnen 2016 getroffen und ihr außergewöhnlichen Duo gegründet.

"Mein Vater und meine Mutter singen für ihr Leben gern"

Das Duo Katiju erforscht die Klangwelten ihrer kurdischen und lasischen Vorfahren. Aber auch ihre tiefe Liebe zu brasilianischer Musik steckt in den mal schwermütigen, melancholischen, dann wieder groovigen Liedern mit beschwingten Rhythmen, die von Liebe und Sehnsucht erzählen.

Die warme, hauchige Stimme von Evin Küçükal und das virtuose Spiel der Gitarristin Julia Schüler umkreisen einander, lassen sich Raum für Improvisationen und nehmen die Hörer mit in ferne, ungewohnte Klanglandschaften. Dass "Katiju" ein Phantasiename ist, passt da sehr gut.

In der Musik sich selbst entdecken

Evin Küçükali wurde 1995 in Bochum geboren, fand schon früh ihre Liebe für das Singen. Neben Klavier- und Gitarrenunterricht besuchte sie den Bochumer Kinderchor und nahm dann Gesangsunterricht u.a. bei Andreas Schmidt im Bereich Jazz.

Julia Schüler wurde 1995 in Angermünde geboren. Ihr Lehrer, der italienischen Gitarrist und Komponist Carlo Domeniconi öffnete ihr die Tür zu außereuropäischer Musik. Diese Einflüsse zeigen sich heute in Julias Gitarrenspiel und in den Arrangements, die sie für das Duo Katiju schreibt.