Filmfestival Cannes

Politik soll nur auf der Leinwand stattfinden

"Keine Polemik" wünscht Festivaldirektor Thierry Frémaux. Mit Polemik, meint er die Auseinandersetzung mit politischen Themen abseits der Leinwand. Die möchte er auf seinem Filmfestivals nicht sehen.

Wellinski, Patrick; Leweke, Anke · 18. Mai 2024, 14:33 Uhr

Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg und MeToo. All das gibt es in Cannes auf der Leinwand zu sehen. Geht es nach Festivaldirektor Thierry Frémaux soll das Festival selbst unpolitisch bleiben. Aber nicht alle sehen das so.