Für seine Fans war er der „Papy Groove", die UNESCO zeichnete ihn aus als „Artist for Peace". Der kamerunische Saxofonist Manu Dibango war einer der Pioniere des Afro–Jazz.

Zur Erinnerung an den im März verstorbenen Afro-Jazz-Star

Ob das Pori Jazz Festival in Finnland in diesem Jahr stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Zum Glück stehen uns die Mitschnitte aus dem vergangenen Jahr zur Verfügung. Zu den Höhepunkten 2019 zählte das Konzert des Bassisten Ron Carter und seiner Band.