Das Feature zur Gebührendebatte Loop in Serie - Ein Argumentationskarussel für Beitragszahler Das Feature, 50 min Von Carina Pesch und Antje Vauh Sie ärgern sich über den Mist im Fernsehen? Sie wollen dafür nicht mehr zahlen? Und überhaupt sehen Sie nicht ein, warum Sie den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk finanzieren sollen? - Ihre Wut wird gehört. Ihr Ärger ernst genommen.

Die Pyramide aus Fernsehgeräten war zu sehen in der Ausstellung "TV Wall digital to analog" der Kunstgalerie Scheier in Kroatien (unsplash/murai.hr)

„Loop in Serie“ zeigt, was warum ins Fernsehen kommt: ausgehend von einem einzigen Dialog-Satz in einer Fernsehserie bis hin und hinauf zu Direktion und Rundfunkrat. Muss das alles so sein? Und warum nicht anders? Dummerweise bleibt der Dialog-Satz im Wohnzimmer des Zuschauers hängen. Und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich …

Von Carina Pesch und Antje Vauh

Regie und Musik: Antje Vowinckel

Mit: David Bredin und Katrin Jaehne

Ton: Manfred Seiler

Produktion: SWR/Deutschlandfunk 2020

Länge: 50'15

Carina Pesch, geboren 1983, studierte Ethnologie, Politikwissenschaft und Philosophie in Leipzig und Beirut. Versteht sich als Autorin und Feldforscherin, arbeitet als Hörspielmacherin, Klangkünstlerin und Sprecherin. Ihre Hörspielcollage "Der Wolf in uns" wurde 2019 mit dem zweiten Platz für das "kurze brennende Mikro" beim Berliner Hörspielfestival ausgezeichnet. Mit ihrer Gruppe "Geräuschkulisse" veranstaltet sie regelmäßig Hörsessions und Audiowalks in Leipzig.