Kulturnachrichten

Freitag, 3. August 2018

Das Erste zeigt einen "Tatort" in Echtzeit Der Schweizer Regisseur Dany Levy führte Regie Das Erste zeigt am kommenden Sonntag einen "Tatort", der komplett ohne Schnitt auskommt. "Die Musik stirbt zuletzt" ist die erste Folge der Krimi-Reihe, die in einem Take, mit einer einzigen Einstellung, gedreht wurde, wie der Sender mitteilte. Die Schauspieler mussten nach intensiven Proben 90 Minuten lang durchspielen. Regie bei dem "Tatort" aus Luzern führte der Schweizer Regisseur Dani Levy, der mit Kinofilmen wie "Alles auf Zucker" bekannt wurde. Die Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) ermitteln bei einem Benefizkonzert, das ein Unternehmer und Mäzen ausrichtet. Erpressung, dunkle Geheimnisse und ein Giftanschlag stören den Abend.

Concertgebouw-Orchester entlässt Chefdirigent Gatti Wegen Beschuldigungen von sexuellem Fehlverhalten Wegen Beschuldigungen von sexuellem Fehlverhalten hat das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester seinen Chefdirigenten Daniele Gatti entlassen. Das Orchester habe die Zusammenarbeit mit dem 56-jährigen Italiener "mit sofortiger Wirkung" beendet, teilte es am Donnerstag mit. Mehrere Musikerinnen hätten über "unangemessenes" Verhalten des Chefdirigenten geklagt. "Die Vertrauensbeziehung zwischen dem Orchester und dem Chefdirigenten ist irreparabel beschädigt", erklärte das Orchester. Gatti war seit 2016 Chefdirigent in Amsterdam.

"Alf": Neuauflage der beliebten Serie aus den 80ern Der zottelige Alien wird zu einer neuen Erden-Familie ziehen Der vorlaute Außerirdische "Alf" kehrt zur Erde zurück: Die in den 1980er-Jahren beliebte TV-Serie werde beim Studio Warner Bros. neu aufgelegt, berichtete der "Hollywood Reporter". Der zottelige Alien - "Alf" ist eine Kurzform für "außerirdische Lebensform" - werde dabei auf der Erde eine neue Familie mit neuen Charakteren besuchen. Auch "Alf"-Autor Tom Patchett und Paul Fusco, der die Alf-Puppe bewegte und spielte, seien an dem Projekt beteiligt. Welcher Sender die Serie zeigen wird, ist noch unklar. Die in den USA von 1986 bis 1990 ausgestrahlte Serie des TV-Senders NBC hatte auch in Deutschland viele Fans.

Schallplatte gegen Internet-Zensur Zu hören sind zuvor zensierte journalistische Texte als Pop-Songs Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" will eine Musik-LP gegen Internet-Zensur veröffentlichen. Ende August soll die Doppel-LP auf Vinyl in limitierter Auflage erscheinen. Auf der Platte werden zuvor zensierte journalistische Texte als Pop-Songs zu hören sein. Die zu Pop-Songs umgewandelten Artikel handeln unter anderem von Polizeigewalt, Behördenkorruption oder der Verfolgung Oppositioneller in China, Ägypten, Thailand, Usbekistan und Vietnam.