Das Budapest Tuba Quartet Welcome Europe

Das Budapest Tuba Quartet von dem Gewandhaus Leipzig. (EKAL/ Jörg Singer)

Zur ersten Europäischen Kammermusik Akademie Leipzig 2019 präsentierten sich elf Kammermusikensembles aus zehn Ländern Europas. Von der Franz-Liszt-Musikakademie kam das Budapest Tuba Quartet.

"Welcome Europe". Elf junge Ensembles kamen im September 2019 nach Leipzig, um gemeinsam Musik zu machen, um sich auszutauschen, um das gemeinsam kulturelle Erbe kennenzulernen und der gemeinsamen europäischen Idee jugendliche, frische Impulse zu geben. Die erste Europäische Kammermusik Akademie Leipzig war sechs Tage lang ein Ort einer lebendigen europäischen Vision.

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig hatte dazu nicht nur in ihren eigenen großen Saal in der Grassistraße eingeladen, sondern auch in wunderbare und traditionsreiche Konzertsäle in Köthen, Halle (Saale), Weißenfels, Zwickau und Torgau.

Vier junge Männer und eine Leidenschaft: Musik mit der Tuba. (EKAL/ Jörg Singer)

Das Budapest Tuba Quartet gründete sich an der Liszt Musikakademie in Budapest, an der momentan alle vier Musiker studieren. Die Kunst des Ensemblespiels entwickelte sich zu einer Leidenschaft der vier jungen Männer, die sie nicht nur in ihrer Hochschule ausleben. Das Tubaquartett möchte der ungarischen Blechblasmusikszene neue künstlerische Impulse verleihen.





Europäische Kammermusik Akademie Leipzig

Aufzeichnung 25.09.19

"Welcome Europe"

William Boyce

Arr.: Gergely Lukàcs

Alleluia

Zoltán Koldály

Arr.: Attila Korb

Kállai Kettös K 104

Franz Liszt

Arr.: Attila Korb

Ungarische Rhapsodie Nr.2 cis-moll

Béla Bartók

Arr.: Gergely Lukàcs

Ungarische Volkslieder

Camille Saint-Saëns

Arr.: Attila Korb

Karneval der Tiere

Dar.: Löwe/ Elefant/ Fossilien/ Schwan & Finale





Budapest Tuba Quartet:

Nándor Vincze

Gergely Lukács

Roland Mánc

Bence Tóth