Das Buch meines Lebens Patrick Modiano: "Eine Jugend"

Von Marko Martin

Marko Martin ist ein deutscher Schriftsteller und Publizist. (privat)

Der Autor Marko Martin fand sich als junger Erwachsener in der gleichen Gemütslage wie im Roman "Eine Jugend" wieder. Voller Neugier, aber auch voller Furcht gegenüber der großen Stadt Paris. Eine Lektüre über das Vergehen der Zeit.

Eines meiner Lebensbücher ist Patrick Modianos Roman "Deine Jugend". Ich habe dieses Buch damals noch in der DDR mit 17 Jahren gekauft. Wie liest jemand, der in der sächsischen Provinz aufwächst, sich dort nicht wohl fühlt, von einem jungen Paar, das mit 19 Jahren in den Sechzigerjahren durch Paris driftet? Natürlich mit dem Wunsch, ebenfalls dort hinzukommen.

Das gelang dann auch. Als ich dann Anfang der 90er-Jahre zum ersten Mal nach Paris kam, im Alter der Protagonisten von Patrick Modianos Roman, habe ich mich dieser Lektüre nochmals hingegeben. Denn ich fand mich in der selben Gestimmtheit wieder, wie dieses Paar. Voller Neugier, aber auch voller Furcht gegenüber dieser großen Stadt, der schnellen Menschen, die da auf den Gehwegen hineilten.

Reflexion über das Vergehen der Zeit

Man wusste auch noch nicht, wie man die Begegnungen jetzt einordnet: Wo sind die Guten? Wo sind die Bösen? Was sind jetzt vielleicht irgendwelche Absichten im Verborgenen? All das spielt in dem Roman eine Rolle. Und zwar auf eine wunderbar gleitende Weise, so wie eben die alte zivilisatorische Stadt Paris strukturiert ist. Anonym, aber gleichzeitig voller Chancen auf Begegnungen. Mit diesem Buch habe ich mir dann mein Paris erlaufen, bin durch die Bezirke, Bistros, Cafés und Clubs gegangen.

Als ich viele Jahre später dieses Buch dann nochmal gelesen habe, war es eine doppelte Freude. Gleichzeitig war es mit einer Melancholie vermischt, wie die Zeit vergeht. Denn dieses Paar, was ich damals überlesen habe, erzählt diese Geschichte aus dem Rückblick. Sie erzählen das, als sie auch schon Kinder haben, schon Mitte 30 sind und sich an diese Zeit in Paris erinnern. So ist es dann auch eine Reflexion über das Vergehen der Zeit.

Hier hat man die Poetik von Patrick Modiano wie in einer Nussschale und gleichzeitig die Gestimmtheit der ganzen Welt. Was könnte schöner sein?

Patrick Modiano: "Eine Jugend"

Suhrkamp, Berlin 2014

187 Seiten, 9 Euro