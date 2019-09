Kulturnachrichten

Freitag, 13. September 2019

Daniel Johnston mit 58 Jahren gestorben Der US-amerikanische Musiker und Künstler Daniel Johnston ist tot. Er starb in seinem Haus in der Nähe von Houston eines natürlichen Todes, teilte seine Familie mit. Schon als Jugendlicher zeichnete er Comics. Aufmerksamkeit erhielten seine "Eyeball"-Kreaturen nicht zuletzt, weil er sie im öffentlichen Raum platzierte. Seine selbst aufgenommene Musik schaffte es 1985 bis zum Musiksender MTV. Sonic Youth, Tom Waits und Nirvana-Sänger Kurt Cobain unterstützten den Künstler, der sich immer wieder den klassischen Rollenbildern entzog. 2005 setzte ihm der Dokumentarfilmer Jeff Feuerzeig mit "The Devil and Daniel Johnston" ein Denkmal. Johnston wurde 58 Jahre alt.

Preis der Nationalgalerie für Pauline Curnier Jardin Die aus Marseille stammende Künstlerin Pauline Curnier Jardin erhält in diesem Jahr den Preis der Nationalgalerie Berlin. Die einstimmige Entscheidung der Jury wurde in Berlin vom Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann, bekannt gegeben. Die 1980 geborene Curnier Jardin lebt in Berlin. Bei ihren Arbeiten bedient sie sich mit begehbaren Installationen der Mittel des Kinos und Theaters und verbindet sie mit ihren Skulpturen. Der Preis der Nationalgalerie Berlin wird an Künstler unter 40 Jahren vergeben, die in Deutschland leben. Ausgezeichnet werden die Preisträger mit einer Einzelausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie. Dazu erscheint auch eine Publikation.

Freispruch für Ex-Mitglieder von "Cumhuriyet" Eine Kammer des obersten türkischen Berufungsgerichts hat im prominenten Verfahren gegen Ex-Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" den Freispruch für fast alle Betroffenen angeordnet. Fünf von ihnen, die bereits im Gefängnis saßen, sollen freikommen. Das sollte noch am Abend geschehen, sagte der Anwalt Abbas Yalcin. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge unterliegen die fünf - unter ihnen der bekannte Karikaturist Musa Kart - künftig aber einer Ausreisesperre. In dem auch international verfolgten Fall waren im April 2018 insgesamt 13 Ex-Mitarbeiter der "Cumhuriyet" zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Als Beweise dienten vor allem Artikel aus der "Cumhuriyet".

Roberto Ciulli erhält für sein Lebenswerk einen "Faust" Für sein "Schaffen mit großen europäischen Stoffen und seine Sympathie für Schwache und Unterdrückte" wird der italienische Theatermacher Roberto Ciulli am 9. November mit dem "Faust"-Theaterpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 85-Jährige Mailänder, der 1965 in Deutschland promoviert wurde, leitete in den 70er Jahren das Schauspiel Köln und gehörte 1980 zu den Mitbegründern des freien "Theater an der Ruhr". Zu den Nominierten für den "Faust" 2019 in acht weiteren Kategorien gehören die Regisseurinnen und Regisseure Kathrin Mädler, Jan Neumann und Helge Schmidt, die Schauspieler Maja Beckmann, Jochen Busse und Katherina Sattler sowie die Sängerinnen Olesya Golovneva, Johannes Martin Kränzle und Anna Princeva.